Bad Driburg wird zum Mekka der Opel-Freunde

„Besucher können sich freuen auf Opel Klassiker aller Jahrzehnte und Modellreihen, vom Vorkriegs-P4 bis hin zum Senator B. Klangvolle Namen und chromblitzende Karosserien wie Kadett, Ascona, Manta, GT, Kapitän, Commodore, Senator, Monza, Rekord nehmen die Gäste mit auf eine unvergessliche Zeitreise in die schönsten Jahre der Mobilität mit dem Blitz im Kühler“, betont Daniel Winkler (Geschäftsführer Bad Driburger Touristik GmbH).

Los geht es am Samstag, 10. September, mit einer Alt-Opel-Parade durch Bad Driburgs Innenstadt. Ab 10 Uhr sammeln sich die Fahrzeuge in der Langen Straße und werden vorgestellt. Ab 12 Uhr startet die bunte Alt-Opel-Parade durch die Fußgängerzone und um 13 Uhr beginnt die Weserbergland-Classic-Tour mit Wertungsprüfungen. Gegen 17 Uhr erfolgt die Rückkehr der Teilnehmer und die Prämierungen der Sieger. Die Startgebühr beträgt zehn Euro.

Am Sonntag ist dann ab 10 Uhr in der Gräfin-Margarete-Allee, in der Caspar-Heinrich-Straße und auf dem Rathausplatz eine einmalige Ausstellung mit über 500 Klassikern aller Modellreihen sowie einer vielfältigen Teile- und Tauschbörse geplant. „Es wird eine beeindruckende Alt-Opel-Meile geben, auf der man gucken, staunen und sich austauschen kann. Selbstverständlich gibt es an allen Tagen auch Verpflegung“, so Winkler weiter.

Die Parkgebühr beträgt fünf Euro je Fahrzeug inklusive Fachzeitschrift und einem Starterpaket. Der Eintritt für Besucher ist an beiden Tagen frei, ebenso am Sonntag der Eintritt in den Gräflichen Park. Übernachtungsgäste sowie Teile-Anbieter müssen sich vorab anmelden unter [email protected] oder telefonisch unter 01523/6979402 beziehungsweise bei Dirk Schacht (0172/7308200) oder Markus Paulini (0152/05992684). Weitere Informationen unter www.altopelfreunde.de.