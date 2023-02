Kinder-Prinzenpaar aus Bad Driburg bei Ministerpräsident Hendrik Wüst

Der Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, Hendrik Wüst, empfing 25 Kindertollitäten des gesamt Landes NRW im Feierabendhaus Knapsack in Hürth. Und auch der Bad Driburger Prinz Felix und seine Prinzessin Zoé waren angereist.

Wüst, der im Okober 2021 die Amtsgeschäfte des Landes übernahm, verlieh den Karnevalsorden der Landesregierung 2023 an die Mädchen und Jungen. Die Tollitäten waren der Einladung der Landesregierung in das Feierabendhaus Knapsack in Hürth gefolgt.

Das Bad Driburger Kinderprinzenpaar war ebenfalls dabei. Am 8. Februar fuhren Prinz Felix I. und Prinzessin Zoé nach Hürth ins Feierabendhaus. Nach dem persönlichen Eintrag ins Landesjugendbuch NRW begann am Nachmittag der Festakt im Saal. Prinz Felix I. und Prinzessin Zoe´ I. erhielten in Begleitung ihrer Proklamatorin Lara des Landeskarnevalsorden NRW.

Als Prinzenpaar und Dreigestirn den Karneval erleben

„Der Karneval ist ein Fest der Freude und der Gemeinschaft. Er hilft uns, besonders in diesen schwierigen Zeiten hoffnungsvoll nach vorne zu blicken. Nach einer langen Zeit weitgehenden Verzichts auf Brauchtum kann dieses Jahr endlich wieder gefeiert und optimistisch in die Session geblickt werden. Gerade Kinder und Jugendliche mussten in den letzten Jahren auf Vieles verzichten. Umso mehr freue ich mich, dass sie nun als Dreigestirne und Prinzenpaare den Karneval wieder richtig erleben und feiern können“, sagte Ministerpräsident Hendrik Wüst.

Die jungen Tollitäten kamen aus folgenden Städten und Gemeinden zum Empfang des Ministerpräsidenten: Aachen, Bad Driburg, Bocholt, Bonn, Dortmund, Düsseldorf, Essen, Frechen, Goch, Hagen, Hilden, Hürth-Berrenrath, Hürth-Gleuel, Kohlscheid, Köln, Krefeld-Uerdingen, Krefeld-Verberg, Leverkusen, Mönchengladbach, Münster-Wolbeck, Münster, Stolberg, Voiswinkel, Würselen und Zülpich. Der Empfang der nordrhein-westfälischen Kindertollitäten durch den Ministerpräsidenten wird seit 2006 ausgerichtet.

