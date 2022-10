Bad Driburger Kita setzt auf Bewegung

Das Familienzentrum Miteinander verfügt mit einer 100 Quadratmeter großen Turnhalle über ein Alleinstellungsmerkmal in den Bad Driburger Kitas. Diese wird intensiv genutzt.

Kita-Leiterin Christiane Bernard (v on links) und Bildungsdezernent Uwe Damer schauen den Kindern und ihrer Erzieherin Ulla Adden zu.

Punktgenau steuert der kleine Janyar das Bobbycar durch die imaginäre Waschstraße. Am Ende der Waschstraße werden er und sein Auto „abgetrocknet“ und anschließend wird in der unechten Tankstelle getankt. Als er alle Stationen mit dem Bobbycar absolviert hat, muss der kleine Fahrer nur noch wieder zurück zum Startpunkt und an den Nächsten übergeben. Geschafft!

So hatte es sich seine Erzieherin Ulla Adden ausgedacht, als sie mit den Kindern im neuen Familienzentrum Miteinander vor kurzem die Turnhalle nutzte.

Ihr geht es unter anderem auch darum, dass die Mädchen und Jungen sich und die neuen Räumlichkeiten weiter kennenlernen. Zudem werden Zahlen und Begriffe wie „drunter“, „drüber“ und „drauf“ praktisch gelernt. Während früher altbekannte Ball- und Fangspiele die Turnstunden bestimmten, sind es heute phantasievolle Parcours, die die Bewegungseinheiten dominieren.

Wie geschaffen dafür ist unter anderem die neue, moderne Halle des Familienzentrums Miteinander, aber auch alle anderen städtischen Kitas bieten solche Bewegungsstunden an.

„Sport und Bewegungsangebote sind gerade im Kleinkindalter schon sehr wichtig. Je früher die Kleinen das als normal erleben und ausleben sowie Spaß daran haben, umso besser. Dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass regelmäßige sportliche Betätigung im späteren Leben für sie einfach dazu gehören – wie es ja auch sein sollte. Wir legen großen Wert darauf, dass unsere Kitas das berücksichtigen“, erklärt Bildungsdezernent Uwe Damer. Das habe sich aber in allen städtischen Kitas schon sehr gut etabliert und sei sehr gut umgesetzt.

Kita-Leiterin Christiane Bernard weiß: „Bewegung ist bei den Kleinen nicht nur gut für die motorische, sondern ebenso für die kognitive Entwicklung sowie für das Sozialverhalten.“ Egal ob balancieren, klettern oder sich einfach mal auspowern – alles hat seinen Wert und kommt regelmäßig im Kita-Alltag vor. Die Erzieherinnen und Erzieher spüren deutlich, dass die Kitakinder zwischendurch Gelegenheit brauchen, um sich auszutoben und sich körperlich zu messen.

Ulla Adden mit dem kleinen Janyar. Foto: Stadt Bad Driburg

Eine dicke Matratze, Turnbänke und –kästen sowie ein ganzer Geräteraum voller kleinteiliger Turnmaterialien bieten ausreichend Gelegenheit für Spiel und Spaß. Auch ein hölzernes Steckenpferd lugt dort aus dem Regal hervor.

Überwiegend nutzen die anderen städtischen Kitas zumeist die vorhandenen städtischen Turnhallen außerhalb ihrer Einrichtungen – dann verbunden mit einem lehrreichen, kleinen Spaziergang. Im Kindergarten in Herste konnte im vergangenen Jahr ein großer Bewegungsraum angebaut und neu eröffnet werden, der seitdem gerne genutzt wird. Ein echter Gewinn für die Einrichtung, der die Umsetzung der geforderten Bewegungseinheiten enorm erleichtert.

Übrigens: in der Halle des Familienzentrums Miteinander wird an den Nachmittagen auch Kinderturnen für alle (Kinder bis drei Jahre) angeboten. Veranstalter ist die Kefb (Katholische Erwachsenen- und Familienbildung Paderborn) in Kooperation mit dem Familienzentrum, die die Kurse nach modernen pädagogischen Bewegungskonzepten anbietet. Aktuell sind diese Kurse ausgebucht.