Bad Driburger Kliniken widmen Therapeuten einen Tag

In der Marcus Klinik Bad Driburg sind rund 45 Therapeuten in der Physio- und Sporttherapie und der Bäderabteilung beschäftigt. Am Tag der Therapie, der von den Gräflichen Kliniken Bad Driburg ausgerufen wurde, haben die Chefs in den Abteilungen hospitiert und ein symbolisches Kraftpaket als Dankeschön für den täglichen Einsatz überreicht, so auch der Geschäftsführer der Gräflichen Kliniken Bad Driburg, Marko Schwartz (links).

Foto: UGOS