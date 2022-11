Bad Driburger Prinzenpaar proklamiert

Bernhard Mühlan und Katharina Wetter sind seit Samstagabend offiziell das Prinzenpaar der noch jungen Session 2022/2023 in Bad Driburg. Als Prinz Bernhard I. der eiserne Retter und Prinzessin Katharina I. die charmant Liebevolle wurden sie auf der brandneuen Bühne der Karnevalisten im Schützenhaus von Rudolf Wieneke und Stefan Breker proklamiert.

„Wer mit Metall – also Edelstahl, Aluminium und Eisen – umgeht und wenn das Motto von Prinz Bernhard ‚Retten, Löschen, Bergen, Schützen‘ ist, dann muss der Name natürlich so lauten“, erklärte Rudolf Wieneke. Er hatte sich intensiv mit dem Regenten befasst, dessen große Leidenschaft die Freiwillige Feuerwehr ist.