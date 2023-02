Bad Driburg: Weltkreis blickt mit Zuversicht in die Zukunft

Die Mitarbeiter des Weltladens haben sich getroffen, um Bilanz zu ziehen, was im vergangenen Jahr gut war und weniger gut. Im Großen und Ganzen blickt der Weltkreis optimistisch in 2023.

Mehr denn je sind alle ehrenamtlichen Mitarbeiter entschlossen, ihr Engagement wie bisher fortzusetzen. Der Laden ist als einziger Weltladen im Kreis Höxter an jedem Werktag geöffnet, montags bis freitags von 9.30 bis 12.30 Uhr und von 15 bis 18 Uhr und samstags von 9.30 bis 13 Uhr. Das Geschäft hat das Ambiente eines Tante-Emma-Ladens. Man kann als Kunde in Ruhe an den Regalen entlanggehen, sich alles ungestört ansehen und mit den Verkäufern ein paar Minuten über Gott und die Welt plaudern. Was die Stammkunden auch immer machen. „Es ist uns wichtig, dass die Leute gerne wiederkommen und den Gedanken des Fairen Handels an ihre Freunde weitertragen“ meint Claire Düchting, die im vergangenen Jahr die meisten Einsätze hatte.

Socken wie am Fließband gestrickt

Zu den besonders engagierten Verkäuferinnen gehört auch Beate Weskamp, die eine Sonderaktion des Weltladens für die Menschen in der Ukraine ständig am Leben hielt, indem sie Socken wie am Fließband strickte, Plätzchen backte, Marmelade und Liköre herstellte, die an einem Extra-Tisch gegen Spenden angeboten wurden, die direkt an geflüchtete Ukrainer flossen.

„Was die anderen Mitarbeiter in unserer Gruppe alles so im Hintergrund leisten, kann man gar nicht hoch genug einschätzen“ meint die Christa Wirth, 1. Vorsitzende. „Schließlich müssen die Waren bestellt, sortiert, gut präsentiert, verkauft und abgerechnet werden. Und zwar von Personen, die früher beruflich was ganz anderes gemacht haben. Die aber alle dazu beitragen möchten, dass die Welt ein wenig gerechter wird.“

Viele Driburger, besonders die Dringenberger, kennen Edeltraud Parensen, die die Yebo-Zululand-Initiative ins Leben gerufen hat. Edeltraud Parensen unterstützt seit mehr als zwei Jahrzehnten Frauen in Südafrika, in dem sie ihnen mit hilft, finanziell unabhängiger zu werden. Durch den Kauf von Nähmaschinen und die Organisation von Nähkursen sind ganze Dörfer einer bestimmten Region zu bescheidenem Wohlstand gekommen, um ein Beispiel zu nennen.

Zum Weltladen-Team gehört auch das Ehepaar Krekeler, vielen Lesern sicher bekannt durch ihr unermüdliches Engagement für Äthiopien. „Wir betreuen die Patenschaften von 1500 Mädchen. Außerdem bauen wir Kindergärten, Schulen und Kliniken und haben Kleinkreditprojekte für Frauen ins Leben gerufen“, erklärt Rosi Krekeler.

Der Weltkreis Bad Driburg hat dank guter Umsätze im vergangenen Jahr an diese beiden oben genannten Vereine und an drei weitere Organisationen großzügige Spenden geben können. An den Verein „Anidaso“ in Ghana beispielsweise. Anliegen des Vereins ist es, Kinder von der Straße zu holen, ihnen Obdach und Ausbildung zu schenken, damit sie hoffnungsvoller in ihre Zukunft blicken können. „Avicres“ in Brasilien ist eine weitere Organisation, die ein ähnliches Anliegen verfolgt und die die Weltladen-Crew regelmäßig unterstützt, sowie das Projekt „Model Schools Orissa“ in Indien.

Die Mitarbeiter des Weltladens und einige andere interessierte Bürger haben den gemeinnützig anerkannten Verein „Weltkreis Bad Driburg“ gegründet. Pia Niemann, die 2. Vorsitzende, appelliert noch mal am Schluss: „Wer unsere Arbeit unterstützen möchte, eingeladen, dem Verein beizutreten. Formulare gibt es im Laden.“