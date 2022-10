Bad Driburgerin holt sich die Krone

Bad Driburg

Ihre Welt ist eigentlich das internationale Business. Die Bad Driburgerin Sarrah Bauer gilt unter anderem als Expertin in Sache Innovationen in der Landwirtschaft, sie ist als Unternehmensberaterin tätig, zudem hat sie einen Doktor in Veterinärmedizin. Und seit kurzem ist sie Schönheitskönigin. Sie trägt den Titel „Mrs. International Beauty Classic 2022“ und „Mrs. Germany Classic 2022“.

Von Frank Spiegel