Beim Driften in Bad Driburg Auto beschädigt

Bad Driburg

Auf einem Schotterparkplatz am Siedlerplatz in Bad Driburg ist ein parkendes Auto durch umherfliegende Steine beschädigt worden. "Offenbar hat ein noch unbekanntes Fahrzeug auf der Fläche Driftübungen vorgenommen und dabei die Steine aufgewirbelt", so Polizeisprecher Jörg Niggemann.