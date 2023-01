Beste Stimmung beim närrischen Rendezvous in Pömbsen

Heimische Tollitäten starten mit den Jecken in die Session

Sowohl Präsident Pascal Busse und auch der Elferrat vom Karnevalsverein „Pümissen Wui Wui" freuten sich, die „Tollitäten“ aus den Nachbarorten zur Karnevalssitzung in Pömbsen begrüßen zu dürfen.

Wenn Cowboys, Clowns, Elfen und Co. wieder durch das Bergdorf ziehen, kann das nur eins bedeuten: Die fünfte Jahreszeit ist da. Und wo feiern die Jecken ebenso gesellig und stimmungsvoll wie in den benachbarten Karnevals-Hochburgen? Allemal in der Pömbsener Bergdorfhalle und das dreifach donnernde „Pümissen Wui Wui“ als närrischer Gruß gehört dazu.