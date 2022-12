 Feuer in Melanchthon-Seniorenzentrum in Bad Driburg

Ein 66-jähriger Bewohner eines Altenheims in Bad Driburg hat bei einem Brand lebensgefährliche Verletzungen erlitten. Größere Schäden durch das Feuer im Melanchthon-Seniorenzentrum konnte die Feuerwehr verhindern.

Bewohner (66) in seinem Zimmer lebensgefährlich verletzt

Im evangelischen Melanchthon-Seniorenzentrum in Bad Driburg Auf der Mühlenstätte ist es zu einem Brand gekommen. Da das Feuer durch die eingesetzte Driburger Feuerwehr umgehend gelöscht wurde, konnte eine weitere Ausdehnung der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden.

Wie die Polizei Höxter am Freitagmorgen mitteilte, war der Brand in einem Zimmer des Altenheims an der Straße „Auf der Mühlenstätte“ gegen 3.30 Uhr ausgebrochen. Der betroffene Bewohner ist nach Angaben der Polizei 66 Jahre alt.

„Da das Feuer durch die eingesetzte Driburger Feuerwehr umgehend gelöscht wurde, konnte eine weitere Ausdehnung der Flammen auf weitere Gebäudeteile verhindert werden“, informierte die Polizei. „Der lebensgefährlich verletzte Bewohner wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein örtliches Krankenhaus gebracht.“

Die Brandursache ist noch unklar. Die Kriminalpolizei ermittelt, der Brandort wurde beschlagnahmt