Bettine Saabel verlässt Buchhandlung in Bad Driburg

36 Jahre lang hat sie die Buchhandlung in Bad Driburg geführt, jetzt ist es an der Zeit, Abschied zu nehmen: Bettine Saabel geht in den Ruhestand.

Zum 1. Januar hat Bettine Saabel ihre Buchhandlung an die 37-jährige Daniela Illgner übergeben. „Ich habe die Buchhandlung am 7. Januar vor 36 Jahren von meiner Vorgängerin übernommen, und just an diesem Tag 36 Jahre später feiert Daniela Illgner die Neueröffnung ihres Geschäfts“, sagt Bettine Saabel. Sechs Jahre ist Illgner bereits in der Buchhandlung Saabel in der Langen Straße beschäftigt. Die gebürtige Extertalerin und Bettine Saabel kennen und verstehen sich gut. Da lag es fast auf der Hand, den Buchladen an die jüngere Mitarbeiterin zu übergeben.