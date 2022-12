Burgtheater Bad Driburg-Dringenberg begeistert mit Komödie

Die Regie führte Ingrid Pape mit der Unterstützung von Silke Krelaus. Der Saal des Traditionsgasthauses in Dringenberg ist derzeit noch in eine Welt der Schauspielkunst für vier weitere Aufführungen umgewandelt worden. Vorstellungen sind am 29. Dezember um 19.30 Uhr, am 30. Dezember um 17.30 Uhr sowie am 6. um 19.30 Uhr und am 7. Januar um 17.30 Uhr geplant.

