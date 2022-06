CDU fordert Zebrastreifen in Bad Driburg

Die CDU-Fraktion Bad Driburg möchte mit einem weiteren Antrag die Situation für Fußgänger und Radfahrer am Fußgängerüberweg am Ortsausgang der Pyrmonter Straße verbessern.

Sorge um die Kinder in der neuen Kita: Hohes Tempo in Pyrmonter Straße

Katrin Bergmann und Martin Hagemann möchten die Verkehrssicherheit an der Querungshilfe Pyrmonter Straße verbessern.

Hierzu wurde ein entsprechender Antrag zur Stadtratssitzung eingebracht. Danach soll die Verwaltung beauftragt werden, Maßnahmen zur Verbesserung der Verkehrssicherheit am Fußgängerüberweg Ortsausgang Pyrmonter Straße zu prüfen, zeitnah eine Verkehrsschau mit den zuständigen Behörden durchzuführen und diese umzusetzen.

Geschwindigkeiten reduzieren

Damit möchte die CDU erreichen, den Fußweg für Kinder, die insbesondere aus den Wohngebieten westlich der Pyrmonter Straße kommen und zum Familienzentrum MIT.EIN.ANDER wollen, sicherer zu gestalten. Vor allem soll die Geschwindigkeit der Fahrzeuge, die in die Stadt Bad Driburg fahren oder aber die Stadt verlassen, reduziert werden. Die Maßnahmen sollen auch die Sicherheit für alle anderen Fußgänger und Radfahrende verbessern.

Das Kernstädter CDU-Ratsmitglied Martin Hagemann ist überzeugt: „Im August steht die Eröffnung des städtischen Familienzentrums MIT.EIN.ANDER in der Georg-Nave-Straße an. Die Pyrmonter Straße ist eine viel befahrene Durchgangsstraße. Besonders im morgendlichen Schul- und Berufsverkehr verschärft sich die Lage und wird vor allem in der dunklen Jahreszeit und bei Regen noch schlechter.“

Erhöhte Gefährdung

CDU-Ratsmitglied Katrin Bergmann ergänzt: „Die Situation stellt vor allem für Kinder eine erhöhte Gefährdung dar, die das Familienzentrum besuchen. Wir schlagen daher die Installierung einer Lichtzeichenanlage (Ampel), eines Zebrastreifens, eine Geschwindigkeitsbegrenzung, eine Geschwindigkeitsanzeige oder eine Kombination davon vor.“