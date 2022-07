Christiane Seemer verlässt Driburg-Therme

Auf eigenen Wunsch verlässt Christiane Seemer zum 31. Juli 2022 die Driburg Therme. Hier hatte sie seit 2008 die Geschäftsführung inne. In dieser Zeit hat sie in der Driburg Therme viel bewegt: das Angebot für die Bade- und Saunagäste ausgeweitet, Wellness und Gastronomie weiterentwickelt und zuletzt den Betrieb auf Ökostrom umgestellt.

Der Aufsichtsrat entsprach dem Wunsch der Geschäftsführerin. „Wir wünschen Frau Seemer alles Gute für ihre weitere Zukunft und danken ihr für ihre äußerst engagierte Arbeit. Sie hat viel „Herzblut“ in ihre Arbeit gesteckt, das sieht und spürt man in der Driburg Therme, die sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt hat“, dankte Aufsichtsratsvorsitzender Burkhard Deppe, bei der feierlichen Verabschiedung in der Driburg Therme.

Es war eine Feier voller Wertschätzung und lobender Worte für sie mit einem sommerlich-leichten Buffet; das machte ihr den Abschied nicht gerade einfacher.

Jährlich kommen im Schnitt rund 100.000 Besucher in die Therme (zu Coronazeiten weniger). Das wohlige, 32 Grad warme Thermalwasser, ist auch als Heilwasser zertifiziert. Nach einem Gutachten des Laboratoriums für Wasseruntersuchungen in Hannover enthält das Wasser Natrium, Chlorid, Hydrogencarbonat, Calcium, Kalium und Sulfat und soll wohltuend wirken bei Wirbelsäulenerkrankungen, Muskel- und Gelenkbeschwerden, Herz- und Kreislaufstörungen, rheumatischen Beschwerden, Durchblutungsstörungen sowie Stress- und Erschöpfungszuständen.

Unter der Leitung von Christiane Seemer wuchs der bei Besuchern beliebte Saunabereich auf 1000 Quadratmeter an: eine Biotopsauna, mehrere Dampfbäder, im Außenbereich eine Blockhaus- und eine Erdsauna sowie ein umfunktionierter Zirkuswagen mit einer 100 Grad heißen Trockensauna sowie zusätzlich ein Sanarium aus Zirbenholz gibt es mittlerweile.

Letzteres ist ein ganz besonderes Schmankerl unter Saunaliebhabern: Das Holz stammt aus Tirol. Die ätherischen Öle wirken sich positiv auf das Herz-Kreislaufsystem aus. Man wird entspannter und ruhiger.

Eine weitere Besonderheit ist die Trockensalznebel-Sauna. Bei angenehmen 55 Grad wird Salz in mikroskopisch kleine Partikel zermahlen und der Raumluft zugeführt, was wohltuend für Rachen und Lunge ist.

In den Saunen gibt es bis zu 30 Aufgüsse pro Tag, die von Profis vorgenommen werden: Die Mitarbeiter sind vom Deutschen Saunabund geschult worden und erhielten für den Saunabereich kürzlich zum dritten Mal die Auszeichnung des Deutschen Saunabundes in Premiumqualität.

Im Wellnessbereich können sich die Besucher auf Beauty-Anwendungen und kleine Massagen sowie eine Dreamwater-Lounge mit Massagebänken freuen.

Auch die Unterwasser-Beleuchtung wurde verbessert und modernisiert und die ganze Therme barriere-frei zugänglich gemacht. Das Cafe Bistro Therme glänzt mit viel Hausgemachtem und einem großzügigen Innen- sowie äußerst gemütlichen, überdachten Außenbereich für die Sommermonate.

Dann folgte 2020 unter Christiane Seemer das optimierte Energiekonzept mit neuem Blockheizkraftwerk, und mit der Umstellung auf Ökostrombezug seit 2022 leistet die Therme einen großen Beitrag zur CO2-Ausstoß-Minderung der Stadt Bad Driburg. Hohe Investitionssummen flossen in die technische Ausstattung der Therme.

Und die Pläne der Stadt Bad Driburg, die alleiniger Gesellschafter der Therme ist, sind noch lange nicht alle umgesetzt: es soll ein attraktives Thermenhotel von einem Investor gebaut werden.

„Wir werden die Entwicklung der Therme in den kommenden Jahren nachhaltig weiter betreiben“, versichert Aufsichtsratsvorsitzender Burkhard Deppe. Derzeit wird die erste Stufe des Bieterverfahrens gestartet und voraussichtlich im September abgeschlossen sein.Mehrere Unternehmen hatten im Vorfeld ihr Interesse bekundet.

Teilweise sind bereits Vor-Ort-Termine durch das Beratungsunternehmen der Stadt zur Besichtigung von Therme und Grundstück durchgeführt worden. Die Interessensbekundungen bezogen sich sowohl auf die Errichtung eines Thermenhotels als auch auf die Bereitschaft, Hotel- und Thermenbetrieb gesamtheitlich anzubieten.