Comedy in den Brunnenarkaden

Bunt, lustig und musikalisch geht es am Samstag, 5. November, in den Brunnenarkaden im Gräflichen Park zu. Dann präsentiert Comedy-Star Michael Steinke im Rahmen der Reihe „Theater im Park“ sein Programm „Funky! Sexy! 40 Plus!“.

Michael Steinke ist gern gesehener Gast im Quatsch Comedy Club, im Schmidt Theater in Hamburg oder bei den Wühlmäusen in Berlin und er versteht es, seine Gäste bestens zu unterhalten.

Wenn er die Bühne betritt, stellt man sich nur noch eine Frage: „Was ist das denn für einer?“

Dieses Hemd! Dieser Anzug! Michael Steinke nimmt sein Publikum mit in eine Zeit, als Telefone noch nicht in Hosentaschen passten und als Mustertapeten und Pril-Blumen die Sinne benebelten und man noch am Geruch erkannte wann das Essen fertig war und nicht wie heute am Piepen der Mikrowelle.

Und was für die Mittvierziger im Publikum ein realsatirischer Rückblick ist, das ist für Menschen jüngeren Datums eine brüllend komische Geschichtsstunde mit Liedgut aus den 70er Jahren.

Karten für den Abend mit „Deutschlands lustigster Mustertapete“, wie Michael Steinke auch genannt wird, gibt es im Vorverkauf für 25 Euro in der Tourist-Information in Bad Driburg oder online unter www.eventmanager-online.com/de/event/theater-im-park-michael-steinke-funky-sexy-40-plus/if sowie an der Abendkasse für 28 Euro.

Beginn ist um 19.30 Uhr, Einlass von 19 Uhr an.

Wer am Wochenende verhindert ist, der kann sich auf weitere Veranstaltungen der Reihe „Theater im Park“ in der Weihnachtszeit freuen: Am 15. und 16. Dezember präsentiert das Café und Zimmertheater Höxter sein Weihnachtstück „Eine schöne Bescherung“ und am 21. Dezember steht „Stringeling – Weihnachten mit Lilli“ auf dem Programm.

Weitere Informationen gibt es auch unter www.bad-driburg.com .