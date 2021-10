Corona-Impfzentrum des Kreises Höxter unter neuer Leitung

Dank an Hausarzt Dr. Rüdiger Micus aus Brakel - Nun ist ein Ärzteteam unter der Leitung von Dr. Jens Grothues aus Beverungen verantwortlich

Brakel

Dr. Rüdiger Micus aus Brakel hat das neue Impfzentrum für den Kreis Höxter in der Stadthalle in Brakel erfolgreich mit aufgebaut. Auf eigenen Wunsch hat er die Ärztliche Leitung nun an andere Hände abgegeben.

wn