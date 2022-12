Das Burgtheater Dringenberg lädt zu neuen Aufführungen ein

Zum Inhalt: Der Schauspieler Andrew Rally (Max Heising) ist jung, gutaussehend, charmant und scheint alles zu haben, was man sich so wünscht – Berühmtheit und Anerkennung durch die Hauptrolle in einer Fernsehserie, eine hübsche Freundin, Werbeverträge und ein tolles Leben in Kalifornien.

Doch dann wird seine Serie abgesetzt und seine Agentin Lillian Troy (Kathrin Mikus) nötigt ihn dazu, nach New York zu ziehen, um im Central Park „Hamlet“ zu spielen. Gerade angekommen in der Stadt, die niemals schläft, besichtigt Andrew mit der Maklerin Felicia Dantine (Clara Pape) seine neue Wohnung. Diese ist „wie für ihn gemacht“ und soll Andrew für seine Darstellung inspirieren, denn schließlich hat hier der weltbekannte Hamlet-Darsteller John Barrymore (Stefan Schöttler) persönlich gelebt.

Die Darsteller in Aktion - Es wurde mit viel Eifer und Vorfreude geprobt. Foto: privat

Andrew ist wenig begeistert und das nicht nur von der völlig überladenen Wohnung, sondern auch von der Idee, den Hamlet spielen zu sollen. Da seine Freundin Deidre McDavey (Alina Falke) allerdings so fasziniert von der Vorstellung ist, lässt Andrew sich schließlich sogar auf eine Seance ein, um den großen Barrymore zu beschwören. Und tatsächlich kehrt die Schauspieler-Legende zurück – und das mit einem ziemlich ausgeprägten Ego sowie Champagner und jeder Menge wohlmeinender Ratschläge. Gute Tipps hat allerdings auch Andrews Produzenten-Freund Gary Peter Lefkowitz (Jannik Bernard), der plötzlich aus Los Angeles auftaucht, um Andrew eine „fabelhafte Rolle“ anzubieten ...

Wie sich Andrew entscheidet, sehen die Zuschauer bei den Aufführungen des Stückes „Ausgerechnet Hamlet“ im Saal der Gaststätte Hausmann in Dringenberg. Karten sind dort an der Abendkasse und vorab in der City-Apotheke Bad Driburg erhältlich.

Spieltermine sind Dienstag, 27. Dezember, 19.30 Uhr (Premiere), Donnerstag, 29. Dezember, 19.30 Uhr, Freitag, 30. Dezember, 17.30 Uhr, Freitag, 6. Januar 2023, 19.30 Uhr sowie Samstag, 7. Januar 2023, 17.30 Uhr.