„Das hätte mir nicht passieren dürfen“

„Die Wucht des medialen Echos hat mich betroffen und nachdenklich gemacht.“ Der Grund für diese Aussage des ehemaligen Landrats Friedhelm Spieker liegt in der bundesweiten Berichterstattung über sein Auftreten vor dem Untersuchungsausschuss des NRW-Landtags, der den hundertfachen sexuellen Missbrauch von Kindern auf einem Campingplatz in Lügde aufarbeitet.

Gegenüber dieser Zeitung bezog Spieker nach der Kritik an seinem Auftritt vor dem Ausschuss am Mittwoch Stellung: „Mir sind in der Vernehmung patzige Antworten herausgerutscht. Dafür kann ich mich nur entschuldigen.“