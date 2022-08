Defibrillator an Reelsener Sporthalle angebracht

Der Bezirksausschuss entschied sich für den Standort an der Sporthalle, dort sind durch die Schützen- und Schießhalle oft viele Menschen und der Defibrillator, im Volksmund auch Defi gennant, ist schnell erreichbar.

Zusammen mit der Stadt Bad Driburg und AndreJenderny, dem das Thema „erste Hilfe“ eine Herzensangelegenheit ist, wurde der Defi an der Sporthalle installiert. Das Gerät ist beheizt, damit es auch im Winter funktioniert. Zeitnah findet noch eine Einführung für dieses Gerät statt.

„Gerade wurden in einer Verkehrsschau die Standorte für die Hinweisschilder überprüft und abgenommen, diese werden in nächster Zeit angebracht. Ich freue mich sehr, dass dieser gute Vorschlag umgesetzt werden konnte und bedanke mich bei allen Beteiligten. Ich hoffe, dass in nächster Zeit noch mehr solche Geräte direkt bei den Vereinen installiert werden", sagt Bezirksausschussvorsitzende Julia Seifert.