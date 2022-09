Der Herbst bietet in Bad Driburg eine breite Palette kultureller Veranstaltungen

Die Reihe „Theater im Park“ in den historischen Brunnenarkaden im Gräflichen Park startet an diesem Freitag, 9. September, mit dem Schauspiel „Viel Lärm um Klassik“, präsentiert und dargeboten von Stefan Marx und Simon Hillebrand, den Machern des Zimmertheaters Höxter. „Ein Abend voll mit Werken von Shakespeare, Schiller, Goethe, Molière und Kleist. Doch wer schwere und trockene Kost vermutet, liegt völlig falsch“, beschreiben sie ihre Eigenproduktion. Marx und Hillebrand haben sich die Wälzer „zu Gemüte geführt, abgestaubt und aufpoliert“. Entstanden sei ein moderner Theaterabend, für den man keine Vorkenntnisse brauche. „Romeo und Julia“, „Der zerbrochne Krug“, „Der eingebildete Kranke“ oder „Hamlet“ sind mit von der Partie – alles an einem Abend und mit gerade mal zwei Schauspielern.

Simon Hillebrand und Stefan Marx vom Zimmertheater Höxter eröffnen die Veranstaltungsreihe „Theater im Park“ in den Brunnenarkaden. Foto: Daniel Winkler/Stadt Bad Driburg

Auf das männliche Theater-Duo folgt Frauenpower, denn am Freitag, 23. September, liest „Literaturpäpstin“ Elke Heidenreich im Gräflicher Park Health & Balance Resort aus ihren beiden neuesten Büchern „Hier geht's lang“ und „Ihr glücklichen Augen“. In ersterem führt Heidenreich gewohnt unterhaltsam, kenntnisreich und persönlich durch die weibliche Literaturgeschichte und ihr eigenes Leben mit Büchern. Der Untertitel zu „Ihr glücklichen Augen“ lautet „Kurze Geschichten zu weiten Reisen“, denn in diesem Werk nimmt die Schriftstellerin ihre Leserinnen und Leser mit auf die interessantesten ihrer zahlreichen Reisen, von denen sie ungewöhnliche Anekdoten zu berichten weiß.

Franziska Traub, unter anderem bekannt aus der Comedy-TV-Serie „Ritas Welt“, wirft in ihrer neuen One-Women-Show einen augenzwinkernden Blick hinter die Kulissen des Schauspielgeschäfts. Foto: franziskatraub.de

Die Schauspielerin und Kabarettistin Franziska Traub gibt am Freitag, 7. Oktober, ihr Programm „41 Grad Lampenfieber - Wilde Geschichten aus dem Backstage“ zum Besten. In ihrer neuen One-Women-Show wirft Traub einen augenzwinkernden Blick hinter die Kulissen ihrer „imposanten Weltkarriere“. Wie hat alles angefangen? Wo waren die ersten Auftritte? Wie kam sie zum Zirkus, oder zum Varieté und vor allem die Frage: Wie kam sie ins Fernsehen? Diese und noch viele weitere Fragen werden behandelt: Was ist eigentlich Lampenfieber? Wie fühlt es sich an? Ist der Schauspielberuf ein Traumberuf, oder doch eher Alptraum? Und was ist eigentlich hinter der Bühne los, bevor sich der Vorhang öffnet? Sind die Schauspieler privat auch so lustig wie im Film?

Der bekannte Komiker und Parodist Jörg Knör präsentiert sein Programm "Comback des Lebens" in der Manifattura. Foto: knoer.de/Det Kempke

Es folgt ein weiterer Comedy-Abend am Sonntag, 23. Oktober mit Jörg Knör, der seine Neustart-nach-dem-Lockdown-Show „Comeback des Lebens“ in die Manifattura bringt. Denn in der „gefühlt endlosen Zeit des ewigem 'Wir müssen draußen bleiben' für sämtliche Bühnenschaffenden“ sei bei „Bambi“-Preisträger Knör nicht nur die Sehnsucht gewachsen, „endlich wieder“ Live-Begegnungen mit dem Publikum haben zu können, sondern auch eine neue Bühnenshow gereift. „Ein Programm voller Wertschätzung für alles, was Künstler und Zuschauer so lange vermisst haben: Applaus, Verzaubern, Berühren, Erstaunen, Erheitern“, beschreibt der Humorist sein neues Bühnenwerk.

Seit 2022 findet in den historischen Brunnenarkaden die Reihe „Theater im Park“ in Kooperation mit dem Café & Zimmertheater Höxter statt, hier ein Auftritt von Comedian Don Clarke im Juni dieses Jahres. Foto: Bad Driburger Touristik/D. Winkler

Zwei weitere komische Highlights der Reihe „Theater im Park“ folgen am Samstag, 5. November, mit Komödiant Michael Steinke und seinem Musik-Comedy-Programm „Funky! Sexy! 40 plus!“ sowie am Mittwoch, 21. Dezember, mit der Weihnachts-Comedy-Show „Stringeling“ mit Lilli. Beide Events finden in den Brunnenarkaden statt.

Auch musikalisch wird in Bad Driburg im letzten Quartal noch ein Hochkaräter geboten, wenn am Sonntag, 23. Oktober, das Bohemia Sinfonieorchester aus Prag gemeinsam mit renommierten Solisten die Zuhörer mit klassischen Klängen in der Kirche „Zum verklärten Christus“ in der Kurstadt unterhält. Es erklingen Werke von Valentin Silvestrov (Gebet für die Ukraine), Richard Strauss (Duett-Concertino), Antonin Dvorak (Biblische Lieder) und Ludwig van Beethoven (7. Sinfonie)

Schauspieler Udo Samel sorgt dann am Freitag, 30. Oktober, mit „Literarische Mahlzeiten und kulinarische Geschichten“ für Unterhaltung. Er kombiniert in diesem Programm „kulinarische Geschichten mit einem Drei-Gänge-Menü à la Tischleindeckdich und zeigt seinen Gästen, dass Hunger am Ende doch nicht der beste Koch ist“, so die Veranstalter. Während der Lesung serviert die Küche des Caspar’s Restaurant im Gräflichen Park ein Drei-Gänge-Menü.

Udo Samel gestaltet im Gräflichen Park einen literarisch-kulinarischen Abend. Foto: Florian Rossmanith

Den Jahresabschluss der „Theater im Park“-Reihe bildet passenderweise die weihnachtliche Komödie „Eine schöne Bescherung“ mit dem Zimmertheater Höxter am Donnerstag, 15., und Freitag, 16. Dezember.

Neben den kulturellen Abendveranstaltungen laufen in der Kurstadt zudem aktuell noch zwei sehenswerte Ausstellungen. Unter dem Thema „Faszination Glas – Inspirationen“ stellen fünf namhafte Glaskünstler aus Nordrhein-Westfalen ihre Werke noch bis zum 25. September im Glasmuseum aus. In der Burg Dringenberg zeigt die Künstlerin Julia Wertz bis zum 30. Oktober 2022 ihre Malerei-Ausstellung „Stones“.

Diese und viele weitere Veranstaltungen finden sich auch im Onlinekalender unter www.bad-driburg.com. Dort sowie in der Tourist-Information Bad Driburg sind auch die passenden Tickets dazu erhältlich.