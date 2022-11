Der Hoppeditz ist in Bad Driburg immer dabei

Bad Driburg

Wenn am Elften im Elften die Karnevalssaison beginnt, klingelt beim Hoppeditz nach monatelangem Schlaf der Wecker. Das ist auch bei Sascha Markus so. Der 35-Jährige ist Hoppeditz der Karnevalsgesellschaft Rot-Weiße Garde. Sein Erwachen am Freitagabend in der Prinzenburg Egge Wirt ist offizieller Beginn des Karnevals in der Badestadt. Und für den Hoppeditz ist das alles andere als Zuckerschlecken. Aber er beklagt sich nicht, im Gegenteil. Sascha Markus ist Hoppeditz mit Leib und Seele.

Von Frank Spiegel