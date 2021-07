„Die Union muss in Krisen für Stabilität sorgen“

Zwischen Ostern und Pfingsten sollen die Würfel fallen, so die ursprüngliche Planung. Die drei ranghöchsten Unionspolitiker im Kreis haben da eine klare Meinung: „Wir sehen die Entscheidung näher an Ostern als erst in sechs Wochen zu Pfingsten“, so der Bundestagsabgeordnete und CDU-Kreisvorsitzende Christian Haase, der Landtagsabgeordnete Matthias Goeken und Landrat Michael Stickeln. Mit Blick auf die in den 25-Prozent-Bereich sinkenden Umfragewerte in dieser Woche und auf die Riesenprobleme bei der bundesweiten Impforganisation schade die Hängepartie jeden Tag mehr. „An der Basis rumort es. Wir bekommen jeden Tag viele kritische Mails, Anrufe und Zuschriften. Die Leute nehmen wahr, dass das CDU-Schiff zurzeit ohne ordentliche Führung ist“, sagte Haase. In der Kanzlerkandidatenfrage müsse jetzt eine schnelle Lösung her. Die Lage in dieser Woche sei ernst, alle in der Partei würden sie auch ernst nehmen. Von einer „Alarmstimmung“ sprechen die drei Unionspolitiker. Sie wollen diesen Trend schnell und nachhaltig stoppen und sich dem Wesentlichen, der Pandemiebekämpfung, zuwenden.

