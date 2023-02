Diebe klauen Reifen und Felgen in Bad Driburg

Eine mittlere zweistellige Zahl an Sommerreifen inklusive Felgen haben unbekannte Täter bei einem Einbruch in einen Lagercontainer in Bad Driburg-Herste geklaut.

In Bad Driburg-Herste haben unbekannte Diebe einen Lagercontainer einer Autowerkstatt aufgebrochen und haben Sommerreifen und Felgen gestohlen.

Die Tat ereignete sich am frühen Freitagmorgen, 24. Februar, zwischen 4 und 5 Uhr auf dem Gelände einer Autowerkstatt in der Industriestraße in Herste.

Zur Tatzeit brachen die Täter das Vorhängeschloss eines Metalltors auf, um auf das Gelände zu gelangen. Anschließend drangen sie gewaltsam in den Lagercontainer ein und verluden die Reifensätze in ein Transportfahrzeug. Aufgrund der Menge an Reifen ist davon auszugehen, dass es sich hierbei um einen Transporter oder einen Anhänger gehandelt haben muss. Die Polizei schätzt den entstandenen Gesamtschaden im hohen fünfstelligen Euro-Bereich.

Das zuständige Kriminalkommissariat der Polizei Höxter fragt nun: Wer hat im angegebenen Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen festgestellt oder kann Angaben zu den Tätern machen? Hinweise nimmt die Polizei Höxter unter der Telefonnummer 05271/9620 entgegen.