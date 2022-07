Driburg-Therme als „barrierefrei“ zertifiziert

Eine Kennzeichnung, die vom Deutschen Seminar für Tourismus Berlin verliehen wird, gefördert durch das Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz sowie durch Tourismus NRW.

„Ich komme wöchentlich zusammen mit meinem Mann extra aus Gütersloh nach Bad Driburg, um die Therme zu besuchen“, berichtet Barbara Steiner, die auf einen Rollstuhl angewiesen ist.

„Alles ist rund herum toll durchdacht für Menschen mit Behinderung – vom Parken, über die Umkleiden und die Duschen sowie die Sanitärbereiche, ich kann alles selbstständig erledigen.“ Da nimmt Barbara Steiner zusammen mit Ehemann Peter Steiner die zwei Stunden Fahrt an ihren Therme-Tagen gerne in Kauf.

Besonders gefällt der Gütersloherin die familiäre Art des Umgangs in der Driburg Therme: „Hier habe ich nie den Eindruck, dass ich störe, wenn ich ein Anliegen habe. Außerdem werde ich mit einem freundlichen Plausch an der Kasse begrüßt und habe das Gefühl so willkommen zu sein, wie ich bin“, so die Gütersloherin. Die Thermengäste untereinander seien wie eine große Gemeinschaft, die sich kennt und gegenseitig nach dem Wohlbefinden befragt.

„Die individuelle Erholung, Entspannung und Regeneration unserer Gäste stand schon bei der Konzeption der Driburg Therme als gesundheitsorientiertes Thermalbad im Vordergrund. Besonderen Wert legen wir auf die behindertengerechte Ausstattung“, erläutert Geschäftsführerin Christiane Seemer.

Für Bad Driburg als Gesundheitsstandort sei dies eine Selbstverständlichkeit. Barrierefreiheit bedeutet in der Driburg Therme, dass es einen Parkplatz für Menschen mit Behinderung gibt, dass das Gebäude und alle Räume stufenlos zugänglich sind, dass eine 90 cm-Mindestbreite bei allen Durchgängen/Türen (bis auf zwei Saunatüren) eingehalten wird, dass es ein WC für Menschen mit Behinderung sowie eine schwellenlose, große Dusche mit Duschstuhl und –sitz gibt und dass das Außenschwimmbecken einen Personenlift hat.

Alle prüfrelevanten Bereiche erfüllen die Qualitätskriterien der Kennzeichnung „Barrierefreiheit geprüft – barrierefrei für Menschen mit Gehbehinderung und teilweise barrierefrei für Rollstuhlfahrer“.