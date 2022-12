Dringenberg feiert 700 Jahre Stadtrechte: Bands rocken die Bühnen zum Jubiläum

Die Vorfreude steigt, bereits in der kalten Jahreszeit geht es in die heiße Phase: Die Dringenberger Dorfgemeinschaft bereitet sich auf die Feierlichkeiten zum 700-jährigen Bestehen der Stadtrechte vor – 2023 wird ein vielfältiges Programm an vier Tagen mit Bühnenprogramm, Lasershow und Kabarett geboten. Und wer noch auf der Suche nach einem Weihnachtsgeschenk ist, wird ebenfalls im Burgdorf fündig: Tickets für die Jubiläumsshow am Festsamstag, prall gefüllte Präsentkörbe sowie Jubiläumsbier stehen ab sofort bereit, um die Vorfreude bereits jetzt zu wecken.

Schrill, schriller, Atomic Playboys: Die Show- und Coverband will ein musikalisches Feuerwerk auf der Bühne in Dringenberg abbrennen.

Das große Festwochenende beginnt am Freitag, 25. August, in der Zehntscheune. Geplant ist zunächst ein buntes Kabarett-Programm, bevor mit den Atomic Playboys eine der bekanntesten Show- und Coverbands Deutschlands auf der Bühne steht. Explosiv soll es zugehen, wenn die vier grundsympathischen Jungs aus Hamburg zu ihren Instrumenten greifen und das Publikum mitnehmen auf eine Reise quer durch die Top-Charts von heute und dem Besten von gestern. Von Rock bis Pop, von Schlager bis zur Neuen Deutschen Welle, alles wird brandaktuell und mit rockigem Fundament gecovert. Die Show der charmanten Bühnen-Casanovas lässt sich so beschreiben: schrille Outfits, geschminkte Gesichter, schräge Comedy-Einlagen.

Die Dirk Lindemann Big-Band lässt das musikalische Werk von Udo Jürgens weiterleben. Thomas Kowalzig Foto:

Abrunden soll den Abend mit DJ Sventastic ein echter Lokalmatador – der Dringenberger Sven Wellmann, der sich mittlerweile weit über den Kreis Höxter hinaus einen Namen gemacht hat, legt auf.

DJ Sventastic legt am Freitagabend auf. Foto: Sventastic

Am Samstag, 26. August, ist eine Marktmeile auf der Burgstraße sowie Musik, Unterhaltung und ein buntes Programm für alle Altersgruppen auf dem Burgvorplatz geplant. „Das Team Bands und Bühnen hat ein tolles Programm organisiert, das auf zwei Bühnen stattfinden soll“, betont Ingrid Pape vom Hauptausschuss. Das Akustikduo Lied.gut mit Daniel Romberg (Soest) und Alex Flore (Dalheim) entführt zunächst in eine Welt musikalischer Faszinationen. Die leisen Töne berühren und lassen nach innen horchen, die lauten Töne werden dem Publikum stimmgewaltig entgegengeschleudert.

Das Akustikduo Lied.gut mit Daniel Romberg (Soest) und Alex Flore (Dalheim) hat bereits bei einigen Auftritten in der Vergangenheit die Dringenberger begeistert. Foto: Lied.gut

Im Anschluss lässt die Dirk Lindemann Big-Band das musikalische Werk von Udo Jürgens weiterleben, ohne ihn dabei zu kopieren. Alle Gäste können bekannte und unbekanntere Jürgens-Lieder in neuem Gewand erleben. Doch damit noch lange nicht genug: In Vorbereitung ist außerdem eine besondere Lasershow mit Bezug zur Ortschaft, bevor eine weitere „Band der Extraklasse“ die Bühne rockt: Das Fiasko. „Die wiederum besteht aus fünf verrückten Musikern, die stets einen irren Spaß miteinander haben. Das merkt auch das Publikum und der Funke springt sofort über, wenn diese verrückte Truppe mit Musik und Comedy die Bühne entert“, heißt es. Die Profi-Musiker liefern die bekanntesten Partyhits der letzten 30 Jahre: von Deutschrock, Schlagerkult und NDW über internationale Partyclassics der 80er bis hin zu rockig und dancefloorigen Chartbustern. „Karten für diesen besonderen Tag, an dem ein Highlight das nächste jagt, gibt es ab sofort im Vorverkauf für 700 Cent im Dringenberger Dorfladen, in der Gaststätte Ludger Hausmann sowie in der City-Apotheke Bad Driburg“, erläutert Ingrid Pape.

Der Auftritt der Band Das Fiasko soll ein Höhepunkt am Festsamstag werden. Der Name ist Programm. Foto: Das Fiasko

Ebenfalls viele Besucher soll an jenem Samstag der Regional-, Kunst- und Kreativmarkt anlocken, der sich über die Burgstraße erstrecken wird. „Wir wollen die Vielfalt unserer Region, in der wir über 700 Jahre zu einer tollen Dorfgemeinschaft gewachsen sind, darstellen und würdigen“, so Pape. Interessierte, die noch einen Stand anmelden möchten, können eine Mail [email protected] schreiben.

Das Team Marketing hat unter anderem Geschenkkörbe zusammengestellt. Außerdem gibt es ab sofort Jubiläumsbier und dazu die passenden Gläser. Foto: Team Marketing

Weihnachtsgeschenke mit Heimatbezug

Eine Brücke zum Regionalmarkt sollen bereits jetzt Präsentkörbe schlagen, die ab sofort als Weihnachtsgeschenk im Dringenberger Dorfladen erhältlich sind. „Wir haben mit regionalen Partnern zwei unterschiedliche Präsentkörbe zusammengestellt – da ist für jeden etwas dabei“, sagt Alina Falke vom Marketing-Team. Neben einer Eintrittskarte für den Jubiläumssamstag befinden sich im ersten Korb unter anderem handgemachte Kerzen, zwei Tassen mit dem Jubiläumslogo, ein Glühweinkräutertee der Firma Finca Marina sowie ein Quittenaufstrich der Mosterei Peters. Der andere Korb beinhaltet ebenfalls eine Eintrittskarte sowie Steakpfeffer von der Finca Marina, Bierbeißer der Fleischerei Bartoldus, zwei Biergläser mit dem Jubiläumslogo und das neue Jubiläumsbier. Letzteres braut die Schlossbrauerei Rheder für die Dringenberger in den Sorten Bock und Hell – unter anderem versehen mit dem Logo der Ortschaft sowie dem Jubiläumslogo: ein echtes Stück Heimat in und auf der Flasche. Die Biere sowie die Gläser sind ab sofort ebenfalls im Dorfladen erhältlich.

„Wir freuen uns auf die beiden Tage mit großem Bühnenprogramm, darüber hinaus wird es bekanntlich auch noch einen offiziellen Festakt am 27. August geben. Einläuten werden wir das Jubiläumsjahr jedoch bereits am 9. August mit einer Feier am Historischen Rathaus – denn das ist unser offizieller Gründungstag, auf den wir besonders stolz sind“, so Ingrid Pape abschießend.