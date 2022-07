Dringenberg feiert Burgfest

Musikvereine organisieren Veranstaltung – Band „Rebellen“ will für Stimmung sorgen

Bad Driburg-Dringenberg

Nachdem es in den vergangenen zwei Jahren nur ein „Burgfest Drive In“ gegeben hat, ändert sich das nun: Am Samstag, 23.Juli, wird das Dringenberger Burgfest wieder in gewohnter Weise gefeiert.