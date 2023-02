Dringenberg: Meinolf Tewes erhält den Bischof-Bernhard-Preis

Jedes Jahr kommen am 2. Februar alle Dringenberger, die sich um den Ort verdient gemacht haben, zu einer Eucharistiefeier und einem gemeinsamen Abendessen zusammen. Mit dabei in diesem Jahr war auch Meinolf Tewes, der den selten vergebenen Bischof-Bernhard-Preis erhalten hat.

Der Gedenktag in Dringenberg erinnert alljährlich an den Ortsgründer Bischof Bernhard V. zur Lippe.

Erst zum dritten Mal wurde der Bischof-Bernhard Preis verliehen, nach 2018 und 2020 erhielt jetzt der ehemalige Bezirksauschuss-Vorsitzende für Dringenberg, Meinolf Tewes, diesen Preis in Form einer Urkunde und einem Glaspokal mit eingraviertem Dringenberg-Logo.

Vor dem gemeinsamen Abendessen in der Zehntscheune hielt Bezirksausschuss-Vorsitzender Dieter Legge eine Laudatio auf seinen Vorgänger. Tewes hätte sich von 2009 bis 2021 mit vielen Initiativen in die Ortschaft eingebracht, sei es als Trainer und Geschäftsführer im Sportverein, als Unterstützer bei Konzerten, als Vertreter im Rat der Stadt Bad Driburg und als „Kümmerer“ um Dringenberg als Bezirksausschuss-Vorsitzender. Zwölf Jahre hätte Meinolf Tewes viel bewegt in Dringenberg und deshalb diesen Preis verdient.

Kinder bekommen einen Streuseltaler

Nicht nur die Erwachsenen, sondern auch die Dringenberger Schüler und Kindergartenkinder werden mit in den Gedenktag einbezogen, denn sie erhielten alle einen Streuseltaler. Dies alles geschieht im Gedenken an Ortsgründer Bischof Bernhard V. zur Lippe. Der Paderborner Fürstbischof hatte im Jahr 1341 verfügt, dass nach seiner Beisetzung alle Dringenberger, die sich um den Ort verdient machen, zu einem Mahl zusammenkommen und seiner gedenken sollten. Darüber hinaus sollte jedem Kind eine Brezel zugeteilt werden. Dieses Vermächtnis hat bis heute Bestand.

In diesem Jahr gab es wieder ein Essen in der Zehntscheune für die Vereinsvorsitzenden und Vorstandsmitglieder sowie ehrenamtlich Tätige. Auch die gemeinsame Messe wurde gefeiert, zu der Domvikar Hans Jürgen Rade angereist kam und die Messe mitgestaltete. Er war sehr erstaunt, wie viele Dringenberger die Messe an einem Wochentag besucht haben und hielt auch einen Vortrag über die Entstehung des Goldenen Liborischreins, der in Dringenberg hergestellt wurde.

Nach der kommunalen Neugliederung Dringenbergs hat die Stadt Bad Driburg die Verpflichtung, jedem Kind am 2. Februar etwas Süßes zu überreichen, gerne übernommen und spendiert den Dringenberger Schülern und Kindergartenkindern am Lichtmesstag die leckeren Teilchen.

Tradition und regionales Brauchtum

„Traditionen und regionales Brauchtum sind wichtig und wertvoll“, ist sich Bürgermeister Burkhard Deppe sicher. „Sie stiften Identität, geben Sicherheit und Stabilität, weil uns Beständigkeit und Gemeinschaft einfach guttun.“ „Bischof Bernhard ist ein wichtiges Zeichen für den Zusammenhalt im Ort“, freute sich auch Dieter Legge, Vorsitzender des Bezirksausschusses Dringenberg, auf die gemeinschaftliche Traditionspflege.

Auch pädagogisch wird dieser Anlass, der Bischof-Bernhard-Gedenktag, gerne aufgegriffen. In der Schule und im Kindergarten lernen die Kinder etwas über die Geschichte von Dringenberg und natürlich über Bischof Bernhard.