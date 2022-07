Edgar Zoor wird neuer Pfarrer in Bad Wildungen

Edgar Zoor, früher Pastor in Bad Driburg, wird Pfarrer in Bad Wildungen.

Generalvikar Alfons Hardt installierte Zoor am Donnerstag auf dieser Stelle. Zoor war nach seinem Weggang aus Bad Driburg vor gut zwei Jahren für kurze Zeit Pastor im Pastoralverbund Nördliches Siegerland. Jetzt kommt er wieder näher an seinen alten Wirkungskreis. In Bad Wildungen löst er Jürgen Westhof ab, der neuer Pfarrer in Halle/Westfalen wird.