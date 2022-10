Eggeland-Areal in Bad Driburg verändert sich

Der historische Teil des Eggelandklinik-Hauptgebäudes bleibt als zentraler Anlaufpunkt innerhalb der Anlage erhalten.

Die bestehenden Grünflächen machen knapp die Hälfte des Eggeland-Areals aus. „Das gesamte Areal war aufgrund mangelnder Pflege während des langen Leerstandes massiv verwahrlost“, beschreibt Andreas Hübner, Bauhofleiter der Stadt und Gärtnermeister im Garten- und Landschaftsbau, die Ausgangslage.

Aktuell ist das Gelände noch eine Baustelle. Das bestehende Konzept bezüglich der Begrünung und Landschaftsgestaltung wird umgesetzt.

Bewegungsangebote sollen die Grünanlage für die Besucher attraktiver machen. Passend zum Gesundheitsstandort Bad Driburg geht dieses Angebot auf die fünf Säulen der Kneippschen Lehre ein.

Slackline, Trimm-Trommel und Heißer Draht sowie ein Zirkeltraining warten als wegbegleitende Elemente darauf, entdeckt zu werden. Diese wegbegleitenden Elemente sind nun bereits aufgebaut und verankert.

Auch der Barfußpfad und das Tretbecken sind schon ansatzweise zu erkennen. Der Wegebau der öffentlichen Parkanlage ist zum Großteil schon fertig angelegt.

Der Park soll nach allen Seiten hin eine hohe Durchlässigkeit haben.

„Nach Süden schließt sich der Übergang in die Katzohlbachaue an, in der Ende des Jahres 2022 ein attraktives Naherholungsgebiet entstanden sein wird“, stellt Michael Scholle, 1. Beigeordneter der Stadt, zudem in Aussicht.