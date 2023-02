Eggelandareal: Stadt Bad Driburg vergibt Bauplätze

Ausschreibung der Grundstücke in Innenstadtlage geht in die zweite Phase

„Wir freuen uns, den ersten Verkaufsabschnitt erfolgreich abzuschließen und drei Investoren gewonnen zu haben“, sagt Bürgermeister Deppe. Alle Informationen zum zweiten Vergabeabschnitt finden Interessierte auf der Internetseite der Stadt unter www.bad-driburg.de.

Die neu entstehenden Wohnflächen sind so etwas wie ein „zukunftsorientiertes Innenstadtquartier“ unter dem Motto: Modern mitten in der Stadt wohnen und dennoch im Grünen. Im Herzen von Bad Driburg nahe dem Bahnhof wird das bald Wirklichkeit. Auf dem 55.000 Quadratmeter großen Gelände der ehemaligen Eggelandklinik entstanden in den vergangenen Monaten 19 Bauplätze, die von einem attraktiven Parkgelände umschlossen sein werden und nahe der Fußgängerzone von Bad Driburg liegen.

Wohnlage mitten in der Stadt

Eine Kombination, die es in dieser Art selten gibt. „Täglich kann man in den vergangenen Wochen die Veränderungen im sich entwickelnden Aktiv- und Gesundheitspark beobachten. Ein fantastisches Gelände und eine Wohnlage, wie sie schöner nicht sein könnte“, schwärmt Michael Scholle, 1. Beigeordneter der Stadt, von einem der größten Bad Driburger Stadtentwicklungsprojekte der vergangenen Jahre.

Die Stadtentwicklungsgesellschaft Bad Driburg mbH begann im Juli vergangenen Jahres den ersten von zwei Teilen des Konzeptvergabeverfahrens zur Entwicklung der Baugrundstücke. Die Fachjury war begeistert von den eingegangenen, ideenreichen Konzepten der Interessenten und wählte nach langen Beratungen drei Investoren aus, die sie überzeugt haben.

Zweiter Bewerbungsabschnitt beginnt am 13. Februar

Nun beginnt der zweite Bewerbungsabschnitt mit weiteren Grundstücken. Vom 13. Februar an kann jeder Bewerber ein schlüssiges Gesamtkonzept fristgemäß einreichen. Für die Teilnahme am Verfahren ist eine formlose Anmeldung per E-Mail bis zum 16. Juni erforderlich. Diese ist an die Hauptansprechpartnerin Stephanie Rohde unter der Adresse [email protected] zu richten. In der E-Mail sollen Investor, Architekt und ein Ansprechpartner für das Projekt benannt werden.