Ehemalige Eggelandklinik in Bad Driburg: So soll es weitergehen

Yunhua Guo (Dezernentin) und Michael Scholle (1. Beigeordneter der Stadt Bad Driburg) vor dem historischen Hauptgebäude auf dem Eggelandareal in Bad Driburg.

Im Herzen von Bad Driburg nahe dem Bahnhof entsteht derzeit auf dem 55.000 Quadratmeter großen Eggeland-Areal unter anderem eine Parkanlage namens „Aktiv- und Gesundheitspark“, die allen Bad Driburgerinnen und Bad Driburgern offen stehen wird. Beim Abriss der alten Nebengebäude der ehemaligen Klinik verblieb allein das historische Hauptgebäude der Eggelandklinik. Der Ausschuss für Bau, Straßen, Umwelt und Klimaschutz hatte kürzlich beschlossen, wie das Vergabeverfahren für die Folgenutzung dieses Gebäudes ablaufen soll. Es startete Anfang September dieses Jahres und wird im April 2023 mit der Entscheidung des Bewertungsgremiums enden. Das Gebäude wird an einen Investor veräußert werden, der sich aber zu einer „Mischnutzung mit sozialem Schwerpunkt“ vertraglich verpflichten muss. Eine Gebäudenutzung, die noch einmal die Attraktivität des Aktiv- und Gesundheitsparks für die direkten Anwohner und Bad Driburger Bürger steigern wird.

Wer sich für den Erwerb des Gebäudes interessiert, kann auf der Internetseite der Stadt Bad Driburg im Bereich „Aktuelles“ (Meldungen) alle wichtigen Informationen einsehen. Nach Abschluss des sogenannten zweistufigen Konzeptvergabeverfahrens, wird die Stadt Bad Driburg in die Grundstücksverhandlungen mit dem Erstplatzierten einsteigen.

Geplant ist, das historische Hauptgebäude der ehemaligen Eggelandklinik als zentrale Anlaufstelle im entstehenden Aktiv- und Gesundheitspark einzurichten. „Um eine sinnhafte Verknüpfung der zwei Bereiche Park und Hauptgebäude miteinander zu erzielen, ist an der Westfassade eine Platzfläche vorgesehen, die sich als ‚neue Mitte‘ in Richtung Park öffnet und einen Knotenpunkt in der Planung der neuen Parkanlage bildet“, formuliert Michael Scholle, Erster Beigeordneter der Stadt, die Visionen.