Elektromobile ziehen in Touristik-Pavillon in Bad Driburg

Der aktuelle Standort der Bad Driburger Touristik GmbH ist ein markantes Gebäude an der Langen Straße nahe dem Bahnübergang. Der Ausschuss für Wirtschaftsförderung, Stadtmarketing und -entwicklung hatte beschlossen, das Gebäude der Touristik GmbH für drei Jahre zu vermieten, da die Touristik GmbH von März an in die Fußgängerzone umzieht. Nun ist ein Nachmieter gefunden: Die Prima Aktiv GmbH mit Hauptsitz in Paderborn

Daniel Winkler (von links), (Geschäftsführer Bad Driburger Touristik GmbH, Frank Stiewe von der Prima Aktiv GmbH und Michael Scholle, erster Beigeordneter der Stadt Bad Driburg, vor dem markanten Gebäude an der Langen Straße.

Sie vertreibt Elektromobile, Badewannenlifte und Treppenlifte. Sie hat das Vermietungsverfahren der Stadt Bad Driburg für sich entschieden, bei dem insbesondere auf die Schaffung mehrerer neuer Arbeitsplätze sowie auf die stilvolle Gestaltung der Schaufenster Wert gelegt wurde.

Mit ihrem Konzept, das unter anderem auch einen Verleih von Elektromobilen für etwaige Einkaufsbummel in der nahen Innenstadt vorsieht, überzeugte die GmbH den Fach-Ausschuss.

„Wir freuen uns, einen Mieter gefunden zu haben, dessen Pläne für die Nutzung des Gebäudes zu einer erhöhten Innenstadtfrequenz führen werden“, so Bürgermeister Burkhard Deppe. Darüber hinaus soll während der Anmietzeit an diesem Standort weiterhin ein touristischer Anlaufpunkt bestehen bleiben. Auch die zugehörigen Parkplätze und die öffentlichen Toiletten werden weiterhin allen Bad Driburgern und Gästen zur Verfügung stehen.

Die Idee einen Standort in Bad Driburg zu eröffnen, sei schon länger bei der Prima Aktiv GmbH im Gespräch gewesen. An dem Standort in Bad Driburg möchte das Unternehmen insgesamt acht neue Arbeitsplätze schaffen. Die Ladenflächengestaltung selbst soll dezent und stilvoll werden, sodass der Charakter des Gebäudes nicht verändert werden wird.

Der Geschäftsführer der Prima Aktiv GmbH, Michel Lieder, kommt gebürtig aus Bad Driburg und ist immer noch hier ansässig. Dadurch kennt er die Stadt und die Begebenheiten vor Ort.

„Neben einem Beratungs- und Showroom zum Thema Elektromobile und Badewannenlifte, planen wir auch eine Vermietung von Elektromobilen“, so die Geschäftsführung. Besonders in Kurorten sei das Interesse an einem Mietangebot für mobilitätsfördernde Hilfsmittel sehr hoch.

Darüber hinaus seien regelmäßige Events und Vorträge geplant. Der Parkplatz soll darüber hinaus zudem für kostenfreie Fahrtrainings zur Verfügung stehen, damit die Nutzer von Elektromobilen ein Stück mehr Sicherheit beim Umgang mit Elektromobilen erhalten.