Energieversorgung in Bad Driburg

Über 100 Teilnehmer erschienen zu der Abendveranstaltung, um dem Vortrag von Matthias Ansbach, Energieberater der Verbraucherzentrale NRW im Kreis Lippe, zu folgen. Dabei ging es um die Energieversorgung des Eigenheims in der Zukunft.

„Es freut uns sehr, dass wir mit der Veranstaltung das Interesse der Bürgerinnen und Bürger wecken und ihnen einen hilfreichen Einblick in die Möglichkeiten der Energieversorgung geben konnte. Matthias Ansbach hat das Thema Energieversorgung des Eigenheims ausführlich, anschaulich und sehr verständlich erläutert“, freuen sich der CDU-Landtagsabgeordnete Matthias Goeken und Bürgermeister Burkhard Deppe.

Verschiedene Heizsysteme vorgestellt

Matthias Ansbach stellte in seinem Vortrag die verschiedenen Energie- und Heizsysteme und deren Funktionsweisen vor und stellte die Vor- und Nachteile heraus. Zudem ging er auf die Problematik des Wärmeverlusts von Wohnhäusern ein und zeigte auf, wie der Wärmeverlust minimiert werden kann.

„Das Thema Energieversorgung betrifft uns alle und gerade in der aktuellen Lage kommen bei den Bürgerinnen und Bürgern viele Fragen auf. Wie lassen sich die Energiekosten senken? Lohnt es sich, ein neues Heizsystem zu installieren? Diese und weitere Fragen konnten im Rahmen der Veranstaltung beantwortet werden. Unser Dank gilt der Verbraucherzentrale NRW, insbesondere Ute Delimat und Matthias Ansbach, die diese Veranstaltung ermöglicht haben. Die Arbeit der Verbraucherzentrale ist für NRW und besonders auch für den ländlichen Raum sehr wichtig und wertvoll“, so Matthias Goeken und Burkhard Deppe.

Verbraucherberatung mobil und digital

Die ortsunabhängige Verbraucherberatung – mobil und digital im Kreis Höxter – berät Ratsuchende zu Verbraucherschutzfragen und Rechtsproblemen und ist für alle Bürger im Kreis Höxter täglich von montags bis freitags, 9 Uhr bis 17 Uhr unter der Telefonnummer: 0211 54 2222 11 oder per E-Mail: [email protected] erreichbar. So erhalten Bürgerinnen und Bürgern verlässlichen Zugang zu passgenauen Informationen wie etwa bei der aktuell so wichtigen Energiefrage.