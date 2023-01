Erster Spanienaustausch an der Gesamtschule Bad Driburg

Ende November besuchten neun Schüler und zwei Kolleginnen der spanischen Partnerschule in Sallent, einer kleinen Gemeinde in der Nähe von Barcelona, die Gesamtschule Bad Driburg. Der erste Kontakt kam vor ein paar Jahren über einen ehemaligen Schüler, der seinerzeit von Sallent mit seinen Eltern nach Bad Driburg zog und mittlerweile eine Ausbildung bei Goeken backen absolviert.

Bei winterlich kaltem und windigen Wetter kamen die Spanier nach einer langen Reise am Bahnhof in Paderborn an. Die deutschen Gastschüler warteten voller Vorfreude mit Willkommensschildern in der Hand. Nach der Begrüßung fuhren die Gäste mit ihren Gastfamilien nach Hause. Dort kamen einige direkt noch in den Genuss einer Schneeballschlacht oder es wurden Schneemänner gebaut. Für die Spanier ein echter Höhepunkt.

In den folgenden Tagen lernten die spanischen Jugendlichen die Schule kennen, wurden von Bürgermeister Burkhard Deppe im Rathaus offiziell begrüßt und unternahmen Exkursionen nach Paderborn und Bielefeld. Hier besichtigten sie das Computermuseum HNF, die "Dr. Oetkerwelt" und die Sparrenburg.

Daneben blieb bei sonnig mildem Novemberwetter auch noch genug Zeit, die verschiedenen Weihnachtsmärkte in Bad Driburg, Paderborn und Bielefeld zu erkunden und die typisch deutsche Bratwurst zu probieren. Der Höhepunkt war die gemeinsame Exkursion zur Trampolinhalle in Paderborn, wo sich alle ordentlich auspowern konnten.

Der erste Austausch war ein voller Erfolg

Nach einem Abschiedsfrühstück in der Schule ging es am Montag dann für die spanischen Gäste zurück in den Flieger. Am Ende waren sich alle Beteiligten einig: Der erste Austausch war ein voller Erfolg. Die spanischen Gäste haben sich in ihren Gastfamilien sehr wohlgefühlt. Nun ist die Vorfreude groß, denn im April besuchen die Schülerinnen und Schüler der Gesamtschule ihre Freunde in Spanien.

Zudem sind weitere Austausche und inhaltliche Projekte in Planung, auf die sich alle Beteiligten freuen.