Zu einem schweren Verkehrsunfall ist es am Freitagmorgen auf der Kreisstraße 9 bei Alhausen gekommen, bei dem zwei Personen verletzt wurden; eine von ihnen schwer.

Der 78-jährige Fahrer eines Ford Kuga fuhr gegen 10.30 Uhr aus Alhausen in Richtung K18 (Bad Driburg). Dabei hat er anscheinend den Radlaster übersehen, der mit einer Geschwindigkeit von ungefähr 20 km/h vor ihm her fuhr. Dieser wurde gesteuert von einem 25-jährigen Altenbekener. Der Fordfahrer versuchte offenbar noch nach links auszuweichen, krachte aber mit der rechten Front in das Heck des Radlasters.

Durch die Wucht des Aufpralls ist der Radlaster zur rechten Seite gekippt. Dabei verletzte sich der Fahrer und wurde mit einem Krankenwagen in ein Bad Driburger Krankenhaus gebracht, das er nach ambulanter Behandlung wieder verlassen konnte. Der 78-jährige Fordfahrer aus Alhausen verletzte sich schwer und wurde ebenso in ein Bad Driburger Krankenhaus transportiert.

Beim Ford brach bei dem Zusammenprall die rechte Vorderachse zusammen mit der rechten Radaufhängung. Die Polizei rechnet beim Ford Kuga mit einem wirtschaftlichen Totalschaden.

Die K9 war während der Unfallaufnahme voll gesperrt und konnte erst nach ungefähr 50 Minuten wieder freigegeben werden, nachdem beide Unfallfahrzeuge abtransportiert worden sind.