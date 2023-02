Fahrradweg nach Reelsen wird jetzt gebaut

Der Fahrradweg zwischen Bad Driburg und Reelsen wird verwirklicht. Mit großer Erleichterung freut sich der Heimatverein Reelsen über vorbereitende Arbeiten als Gehölz- und Baumpflege-Maßnahmen seit dem 16. Januar entlang der Landstraße L954.

Die Ausschreibung für die umfangreichen Bauarbeiten ist in Vorbereitung. Bau und Bauleitung des Radweges liegen nun in den Händen des Landesbetriebes Straßenbau Nordrhein-Westfalen (Straßen.NRW) und ein Baubeginn wird in der ersten Jahreshälfte 2023 angestrebt.

Viele Verhandlungen und Planungen

Zur Historie: Im April 2011 wurde ein schriftlicher Antrag für den Bau eines Fahrradweges zwischen Bad Driburg und Reelsen durch den Heimatverein Reelsen der Stadt Bad Driburg vorgelegt. In den folgenden elf Jahren mussten sehr viele Verhandlungen und Planungen geführt werden. Insbesondere die Stadt Bad Driburg ermöglichte den Ankauf von Landflächen durch das Land Nordrhein-Westfalen, indem sie zwischen Landbesitzern und Land vermittelte. Entsprechend der gesetzlichen Vorschriften und Bestimmungen mussten viele verwaltungstechnische Schritte eingehalten und abgearbeitet werden.

Letztlich ist es gelungen und der Heimatverein dankt allen, insbesondere den Landbesitzern, dass dies möglich wurde. „Ebenso gilt unser Dank Bürgermeister Burkhard Deppe stellvertretend für die Verwaltung der Stadt Bad Driburg und auch allen Parteien im Stadtrat Bad Driburg sowie Regionalrat Detmold, die gemeinsam die Realisierung des Radweges unterstützten“, sagt Dr. med. Uwe Schicktanz, zweiter Vorsitzender des Heimatvereins Reelsen.