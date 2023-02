Feinschmecker auf Gourmet-Tour in Bad Driburg

„Es ist für uns in jedem Jahr ein besonderes Erlebnis, worauf wir uns schon lange freuen“, so einer der Gäste.

Die Gourmet-Tour ist in der Region einzigartig, mit fünf Gängen in fünf unterschiedlichen Restaurants und dann auch noch einem Fahrdienst für die insgesamt 80 Gäste je Abend.

„Wir freuen uns, endlich wieder unbeschwert diese Veranstaltung für unsere Gäste ausrichten zu können“, freut sich Daniel Winkler von der Bad Driburger Touristik GmbH.

Die zweite, bereits ausverkaufte Gourmet-Tour ist am Donnerstag. Geschlemmt wird dann wieder in folgenden Betrieben: „Zum brauen Hirschen“, „Hotel am Rosenberg“, „Böhler´s Landgasthaus“, „Pferdestall“ im Gräflichen Park Health and Balance Resort sowie „Egge Wirt“.