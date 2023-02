Feuerwehrgerätehaus in Neuenheerse wird umgebaut und erweitert

„Um ihre Aufgaben weiterhin so erfolgreich zu bewältigen, braucht unsere Feuerwehr die benötigte Ausrüstung und Infrastruktur“, sagte Bürgermeister Burkhard Deppe bei der Besichtigung des Feuerwehrgerätehauses in Neuenheerse, das jetzt umgebaut und erweitert wird.

„An dieser Aufgabe werden wir als Stadt verlässlich und sukzessiv arbeiten, um beste Rahmenbedingungen zu bieten“, kündigt das Stadtoberhaupt an. „Da der aktuelle Brandschutzbedarfsplan Handlungsbedarf für verschiedene Nachrüstungen in unseren Feuerwehrgerätehäusern ausweist, werden diese nun nach und nach im Bestand umgebaut. Aktuell laufen bereits die Umbaumaßnahmen am Gerätehaus in Neuenheerse in Zusammenarbeit mit der örtlichen Feuerwehr“, ergänzte Deppe. Die Löschgruppe sowie auch der Leiter der Feuerwehr Bad Driburg, Andreas Rehermann, freuen sich über die aktuellen Baufortschritte.

Die Stadt Bad Driburg lässt aktuell einen rund 170 Quadratmeter großen, ebenerdigen Anbau an das dortige Gerätehaus bauen. Die Maßnahme umfasst einen modernen Umkleide- und Sanitärbereich. Der Umbau der ehemaligen Wohneinheit schafft Räumlichkeiten für die Kinderfeuerwehr und Versammlungen.

„Unsere Löschgruppe Neuenheerse hat fast 100 Mitglieder über alle Abteilungen, von Sechsjährigen aus der Kinderfeuerwehr über die Jugendfeuerwehr, die Unterstützungsabteilung, die aktiven Mitglieder der Löschgruppe bis hin zur Ehrenabteilung. Da freuen wir uns natürlich über die dringend notwendige Vergrößerung unseres Gemeinschaftsraums von 54 auf 81 Quadratmeter“, sagte Löschgruppenführer und Stadtbrandinspektor Daniel Wulf. General- und Elternversammlungen würden dadurch mehr Platz bekommen, ebenso die theoretische Ausbildung.

Umbau der Fahrt- und Laufwege

Als weitere Maßnahme im Zusammenhang mit dem Umbau werden die Fahrt- und Laufwege von anrückenden und ausfahrenden Einsatzkräften kreuzungsfrei gestaltet. „Eine Einbahnstraßenregelung mit verbreiterten Ab- und Anfahrtswegen ermöglicht den Einsatzbetrieb und sichere Jugendarbeit in einem Haus. Außerdem sind wir froh, ein drittes Tor für unsere Fahrzeugstellplätze zu bekommen, um ein gefahrloses Ausrücken zu gewährleisten“, erklärte Wulf weiter.

Für das Projekt wurden Fördermittel aus dem Programm „Dorferneuerung 2022 – Sonderaufruf Feuerwehrhäuser in Dörfern“ bewilligt.