Filmpremiere in Bad Driburg

Vielen Bewohnern der Kurstadt wird die Filmemacherin aus ihrer Mitte sicherlich bekannt sein, zumal Birgit Aßhoffs filmische Arbeiten bereits mehrfach im Kino ihrer Heimatstadt zu sehen waren. Kurzfilme, die zusammen mit dem Kameramann Reinhard Jäger, der ebenfalls aus Bad Driburg stammt, entstanden. Ebenso wie das überregionale Film-Projekt „Bauer sucht Pfau“, gedreht mit Jung-Landwirten aus Ostwestfalen.

Am Sonntag, 26. Februar, um 11 Uhr stellt Birgit Aßhoff den Bad Driburgern ihr neues Werk vor. „Inseln des Glücks“ ist ein Film, der mit Kameramann Christopher Deutsch entstand. Der Inhalt beschäftigt sich mit ganz persönlichen wie auch allgemeinen „Inseln des Glücks“.

Birgit Aßhoff lässt sich von zahlreichen Interviews, Begegnungen und Ausflügen in die Region inspiriert und gibt mit Charme, hintergründigem Witz, Augenzwinkern und ruhiger Beobachtung Einblick in die ostwestfälische Seele.

Gedreht wurde in den Kreisen Paderborn, Herford sowie Höxter und auch die mitwirkenden Bürger stammen aus diesen Regionen.

Prägt Landschaft Menschen?

„Den ursprünglichen Impuls zu diesem Film gab mir die Frage, wie Natur, wie eine Landschaft den Menschen prägt und umgekehrt. Seit Beginn der Corona-Pandemie sowie mit fortschreitendem Wandel des Klimas hat die Natur im Alltag vieler Menschen wieder an Bedeutung gewonnen. Ich fragte mich, ob es eine Offenheit für eine Auseinandersetzung mit nachhaltigem Umgang mit Natur gibt, kreative Ideen oder doch eher einen Rückzug ins Private? Ich selbst hatte die Vorstellung, für viele Menschen müsse vor diesem Hintergrund die Natur doch DIE Insel des Glücks sein. Während der Dreharbeiten stellten wir fest, dass dies so uneingeschränkt gar nicht der Fall ist. Die Inseln des Glücks sind so vielfältig wie individuell und in ganz unterschiedlichen Bereichen angesiedelt. Das gab uns viel Inspiration und beflügelte uns zu dem einen oder anderen künstlerischen Kommentar bei der Umsetzung des Films“, sagt Birgit Aßhoff

Entstanden ist der Film in Zusammenarbeit mit dem Verein „Alles Kunst“. Die Projekt-Idee sowie die Arbeitsweise und Umsetzung mit dem Verein waren sogar für den Engagement-Preis NRW 2022 nominiert. In diesem Jahr feiert „Alles Kunst“ sein 10-jähriges Bestehen. Der Film bildet somit einen besonderen Auftakt für dieses Jubiläum und macht neugierig auf weitere Veranstaltungen und Einblicke in die Aktivitäten des Vereins.

Weitere Informationen unter: www.alleskunst.info