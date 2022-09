„Goldene Zeiten“ beim Stiftsmarkt in Neuenheerse gefeiert

In Neuenheerse erinnert der Stiftsmarkt alle zwei Jahre an vergangene Zeiten. Die bunte Marktmeile rund um den Eggedom hatte auch an diesem Sonntag wieder einiges zu bieten.

„Sieben Mal hatten wir schönes Wetter. Und ausgerechnet beim 8. Stiftsmarkt regnet es“, blickte Thomas Arens, Vorsitzender des Vereins Stiftsmarkt Neuenheerse, am Vormittag zur Eröffnung des bunten Markttreibens rund um den Eggedom bedauernd in den wolkenverhangenen Himmel über dem Nethedorf. Der Leiter des Regionalforstamtes Neuenheerse und Schirmherr der Veranstaltung, Roland Schockemöhle, nahm ihm diese Last anschließend von den Schultern. „Als Förster haben wir für den Regen fast schon gebetet. Nach den langen Wochen der Trockenheit ist das anhaltende Nass von oben immens wichtig für Wald und Natur. Ich übernehme also gerne die volle Verantwortung für das Wetter“, betonte er schmunzelnd.