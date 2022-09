Großes Jubiläumsfest: Dringenberg feiert 700 Jahre Stadtrechte

Große Ereignisse werfen lange Schatten voraus – und es wird groß: Bereits seit geraumer Zeit plant die Dorfgemeinschaft in Dringenberg die Feierlichkeiten zum 700-jährigen Bestehen der Stadtrechte: Gefeiert wird 2023 mit einem vielfältigen Programm an insgesamt gleich vier Tagen – außerdem gibt es bereits jetzt zur Steigerung der Vorfreude die ersten „Fan-Artikel“, mit denen jeder seine Liebe zur Heimat nach außen tragen kann.

Als Bischof Bernhard am 9. August 1323 seinen Federkiel zur Hand nahm, setzte er seine Unterschrift unter eine Urkunde, die Dringenberg und das Leben der Dringenberger nachhaltig verändern sollte: Vor 699 Jahren bekam Dringenberg Stadtrechte und damit Markt-, Befestigungs- und Bürgerrechte. Nach dem Bau der Burg war dies der Start für Aufschwung und Wohlstand sowie der Beginn der Stadtgeschichte Dringenbergs.

„Wir haben einen hervorragenden Zusammenhalt in Dringenberg – das zeigt sich wiederum auch in der Zusammenarbeit aller Akteure mit Blick auf unser Jubiläum“, betont Ortsheimatpfleger und Bezirksausschussvorsitzender Dieter Legge 699 Jahre später: „Miteinander, füreinander – so gehen wir nun das Großprojekt seit geraumer Zeit an.“ Legge bildet gemeinsam mit Ingrid Pape, Paul Lingemann, Marcel Rehermann und Nico Auge den so genannten Hauptausschuss, der wiederum 14 Teams vorsteht. „Diese Teams haben ihre eigenen Spezialgebiete wie Regionalmarkt, Catering, Bands und Bühnen, Marketing, Finanzen und vieles mehr. Es ist einmal mehr beeindruckend, wie viele sich hier in Dringenberg für ihre Heimat engagieren. Man kennt sich, man vertraut sich – das macht die Arbeit angenehm. Schön ist auch, dass hier jüngere und ältere Menschen gemeinsam an etwas Großem arbeiten“, betont Ingrid Pape.

Der Hauptausschuss mit (von links) Dieter Legge, Marcel Rehermann, Ingrid Pape und Nico Auge freut sich auf das große Jubiläumsfest im kommenden Jahr. Foto: privat

„Die bisherigen Planungen sehen vor, dass am Gründungstag der Stadt Dringenberg, also am 9. August 2023, ab dem späten Nachmittag gefeiert wird. Beginnen wollen wir mit einer Messe. Anschließend soll es eine Feier im Bereich zwischen dem Historischen Rathaus und der Kirche geben“, erläutert Dieter Legge mit Blick auf den Auftakt.

Doch damit noch lange nicht genug: Das große Festwochenende beginnt dann am Freitag, 25. August, mit einer Veranstaltung in der Zehntscheune. Für Samstag, 26. August, ist eine Marktmeile auf der Burgstraße sowie Musik, Unterhaltung und ein buntes Programm für alle Altersgruppen sowie ein Open-Air Abend auf dem Burgvorplatz geplant. „Das Team Bands und Bühnen hat ein tolles Programm organisiert, das auf zwei Bühnen stattfinden soll“, verrät Ingrid Pape. Der eigentliche Festakt soll dann direkt am Sonntag, 27. August, folgen. Neben einer Ausstellung zur Stadtgeschichte sind Informationen rund um Dringenbergs Geschichte in Vorbereitung. Weitere Informationen zur Ausgestaltung des Festprogramms sollen bald folgen.

Die süßen Burgesel können ab sofort im Dorfladen erworben werden. Foto: privat

Unterstützt wird das Jubiläum von zahlreichen regionalen Partnern. Als Veranstalter fungiert der Verein „Initiative Dringenberg und Umgebung“, der ursprünglich für die Machbarkeitsstudie zum Dringenberger Dorfladen gegründet worden war. Und apropos Dorfladen: Dort gibt es ab sofort die ersten „Fan-Artikel“ zum Fest – und das Angebot soll bis August 2023 nach und nach sowie an die jeweilige Jahreszeit angepasst stetig erweitert werden. „Zum Auftakt gibt es unter anderem ein süßes Kuscheltier. Wir haben uns für einen Burgesel entschieden. So werden wir Dringenberger zum Teil liebevoll von unseren Nachbarn genannt – und was wäre das Leben, wenn man nicht auch mal über sich selbst lachen kann“, sagt Marketing-Teamsprecherin Alina Falke mit einem Augenzwinkern. Darüber hinaus werden Einkaufstaschen und in Kürze auch hochwertige Schneidebretter aus Bambus angeboten – allesamt versehen mit dem neuen Logo zum Stadtjubiläum, das die Gruppe entworfen hat. „Alle, die sich mit Dringenberg verbunden fühlen, dürfen sich auf viele weitere Highlights freuen. Das gilt sowohl für unsere Fan-Artikel als auch für die Feierlichkeiten an sich“, so die Dringenbergerin.