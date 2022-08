Günther Köhne führt Rotary Club Bad Driburg

Die diesjährige Ämterübergabe des Rotary Clubs Bad Driburg fand auf der Iburg statt.

Der scheidende Präsident Thilo Wendenburg hielt einen Rückblick auf ein ganz besonderes Jahr. Obwohl dieses ebenfalls zeitweise durch Corona geprägt war, wurden dennoch viele soziale Projekte finanziell und mit tatkräftiger Hilfe unterstützt.

Ganz gezielt halfen Rotarier bereits Ende Februar neben Sach- und Geldspenden ukrainischen Flüchtlingen bei Unterbringung und Vermittlung in Sprachenkurse und in den Arbeitsmarkt.

Als Projekt mit clubinterner Realisierung wurde die Obstbaumwiese nahe am Kulturgut Holzhausen im April eingeweiht. Der Erlös aus den Fruchtsäften kommt sozialen Zwecken zugute. Unweit der Iburg wurde mit Unterstützung des Bauhofs der Stadt Bad Driburg eine Waldliege errichtet, die Ruhesuchenden Erholung bietet und den Bereich weiter aufwertet.

Als herausragendes Ereignis gilt das internationale Kontakttreffen mit fünf befreundeten Clubs aus europäischen Ländern, welches mit großem Erfolg Ende Mai in Hamburg stattfand.

Thilo Wendenburg blickte damit auf ein intensives, arbeitsreiches Jahr als Präsident zurück und dankte allen Aktiven im Club, die zur Umsetzung der vielen Projekte beigetragen haben.

Der neue für ein Jahr gewählte Präsident Günter Köhne gab einen kurzen Ausblick auf das kommende Jahr, das unter dem internationalen Motto „Imagine Rotary“ steht. Damit ist eine Welt gemeint, die immer wieder den Einsatz der zivilen Gesellschaften erfordert und dies im Wissen, dass Vieles auch zum Besseren verändert werden kann.

Nach Worten von Präsident Köhne, seit dem Jahr 2002 Mitglied bei Rotary, ist das Engagement eine der wichtigsten Aufgaben von Rotary, ob als einzelnes Mitglied oder in der Gemeinschaft. „Ständig sollte bedacht werden, wie die Welt auch in kleinen Dingen verändert und weiterentwickelt werden kann“, sagte der Präsident. Günter Köhne stellte vor dem Hintergrund des Krieges in der Ukraine auch den gesamteuropäischen Gedanken heraus und appellierte daran, Staaten und Völker nicht auf einzelne Akteure zu reduzieren. „Auf jede der drei Zeitenwenden seit 1949 folgte eine weitere“, so Präsident Köhne in seiner Antrittsrede.

Der RC Bad Driburg will auch in diesem rotarischen Jahr, welches sich bis Ende Juni 2023 erstreckt, wieder eine gute Mischung aus altbewährten Veranstaltungen und interessanten neuen Vorträgen sowie auswärtigen Meetings haben. Dazu zählen Vorträge zu vielfältigen Themen, der Besuch von Unternehmen und Einrichtungen, die Teilnahme an Benefiz-Veranstaltungen und das internationale Treffen mit fünf befreundeten Clubs in Belgien Ende Mai 2023.

Vier neue Mitglieder wurden zuletzt in den Rotary Club aufgenommen. Der Club soll beständig weiter wachsen, wobei der Fokus auch auf jüngere Kandidaten gerichtet ist.

Hans-Georg Temme aus Brakel wurde für sein vorbildliches Engagement besonders geehrt.

Der Rotary Club Bad Driburg ist der älteste der drei Rotary Clubs im Kreis Höxter, liegt im Distrikt 1910 und umfasst derzeit rund 60 Mitglieder aus den Kreisen Höxter, Paderborn und Lippe Diese stammen aus verschiedenen Berufsgruppen, die Altersspanne reicht von 35 bis 99 Jahre. Als Serviceclub stehen insbesondere soziale Belange im Vordergrund. Seitens des Clubs wurden im Jahr 2021/22 rund 25 soziale Projekte mit einem höheren fünfstelligen Betrag unterstützt.