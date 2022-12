Gymnasium St. Xaver Bad Driburg gibt Weihnachtskonzert

Ein herausragendes Konzert in der Adventszeit boten auch in diesem Jahr die Musikerinnen und Musiker des Gymnasiums St. Xaver.

Der Achtklässler Simon Hagemeier eröffnete das Konzert. Er erfüllte die Schulkirche mit erhebender Orgelmusik, indem er das Präludium in C-Dur aus „Acht kleine Präludien und Fugen“ von Johann Sebastian Bach (BWV 553) spielte.

Im Anschluss trug das Junge Orchester unter der Leitung von David Feldpausch den bekannten Song „My heart will go on“ vor, den die noch jungen Musikerinnen und Musiker mit Bravour meisterten.

Mit den Bach-Werken „Nun komm‘ der Heiden Heiland“ (BWV 599) und „Das alte Jahr vergangen ist“ (BWV 614) wurden wiederum besinnliche Töne angeschlagen: Michael Schilling spielte die beiden Stücke tadellos am Klavier und wurde dabei von David Feldpausch begleitet.

Nach dieser fast meditativen Musik erklang schwungvoll der Differenzierungskurs Musik aus der Jahrgangsstufe 9: Unter der Leitung von Hans-Martin Fröhling präsentierten die Schülerinnen und Schüler das insbesondere im angelsächsischen Sprachraum bekannte Weihnachtslied „Grown-up Christmas List“.

Elias Peters begeisterte anschließend mit dem Traditional „O Come, O Come, Emmanuel“, das er, nur von Simon Hagemeier am Klavier begleitet, sang. Modern ging es anschließend weiter: Die Schülerinnen und Schüler des Vokalpraktischen Kurses aus der Jahrgangsstufe 11 trugen John Lennons „Imagine“ und Mariah Careys „All I Want For Christmas“ unter der Leitung von Frank Kieseheuer vor.

Das Schulorchester begann zunächst mit drei Stücken aus Peter Tschaikowskys „Schwanensee“: Die „Szene“, den „Tanz der kleinen Schwäne“ und den „Walzer“ ließen die Musikerinnen und Musiker unter der Leitung von Hans-Martin Fröhling ebenso leicht und unbeschwert erklingen wie das anschließende „Sleigh Ride“ von Leroy Andersen.

Einen tiefen Eindruck hinterließen auch die Schülerinnen und Schüler des Oberstufenchors beim Publikum: Sie sangen unter der Leitung von Frank Kieseheuer, begleitet von David Feldpausch am Klavier, Ausschnitte aus der Messe „The armed Man: A Mass For Peace“ von Karl Jenkins.

Einen weiteren Höhepunkt des Konzerts stellte zweifellos der Song „Merry Christmas Everybody“ dar, den das Schulorchester gemeinsam mit dem Oberstufenchor und dem Differenzierungskurs Musik unter der Leitung von Hans-Martin Fröhling präsentierte.

Beim abschließenden „Oh Du fröhliche“ stimmte auch das Publikum mit ein und brachte dadurch seinen Dank für dieses herausragende Konzert zum Ausdruck, das von so vielen engagierten Musikerinnen und Musikern und insbesondere den Musiklehrern David Feldpausch, Hans-Martin Fröhling, Thomas Janzing und Frank Kieseheuer getragen wurde.

Es ermöglichte ein inneres Einstimmen auf die Weihnachtszeit, eine Auszeit im adventlichen Trubel.