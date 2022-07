Handwerk trifft Comedy in Bad Driburg

Die Reihe „Manifattura on Stage“ wird mit zwei Gastspielen im Herbst fortgesetzt

Bad Driburg

Eigentlich hätte der Entertainer Jörg Knör schon 2020 auf der Bühne der Manifattura in Bad Driburg stehen sollen. „Jetzt klappt es endlich“, freut sich Glaskoch-Geschäftsführerin Bianca Kleine, dass der Parodist am Sonntag, 23. Oktober, von 20 Uhr an auf der Bühne steht. Den Auftakt der wieder aufgelegten Reihe macht aber Jürgen Becker, bekannt aus den „Mitternachtsspitzen“ im WDR-Fernsehen.

Von Frank Spiegel