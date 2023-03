Heimatverein Herste besichtigt den Hochbehälter Bad Driburg

Der Bus brachte die Wandergruppe ab Abzweig Schmechten bis zu Haltestelle „Josefsmühle“. Auch wenn das Grünkohlessen eigentlicher Grund und Namensgeber der Wanderung ist, sollte die Veranstaltung auch mit einer ordentlichen Prise Anspruch und inhaltlicher Substanz in Sachen Bildung und Heimatkunde gewürzt werden.

Somit wurde vorab beschlossen, dass der Hochbehälter Steinberg der Stadtwerke Bad Driburg besichtigt werden sollte.

Also begab sich die Gruppe des Heimatvereins Herste auf den Weg von der Josefsmühle zum Steinberg. Am Hochbehälter wurden die Wanderer von Andreas Klaasen und Heinrich Mügge begrüßt, beide Mitarbeiter der Stadtwerke Bad Driburg. Sie hatten sich gerne dazu bereit erklärt, alle Teilnehmenden in die Historie, die technischen Gegebenheiten sowie die Funktionen des Werkes in der Praxis einzuweihen.

Die Wandergruppe hat den Hochbehälter besichtigt. Foto: Heimatverein Herste

Der Hochbehälter versorgt mehr als 170 Kilometer Rohrleitungen und 4000 Haushalte. Diese Versorgung wird mit reichlich Aufwand von den Stadtwerken geleistet. Gebannt und mit großem Interesse folgten alle Besucher den Ausführungen und bedankten sich einer kleinen Aufmerksamkeit, die vom Vorsitzenden des Heimatvereins, Christoph Peters, überreicht wurde.

Grünkohl mit Wurst

Im Anschluss an den bildenden Teil machten sich nun alle auf den Weg in Richtung Herste, um in den gleichnamigen Stuben die finale Kernaufgabe, nämlich den Verzehr des beliebten Grünkohls nebst den entsprechenden Würsten, in Angriff zu nehmen.

Grünkohl und flüssige Nahrung hat die Teilnehmer der Wanderung wieder gestärkt. Foto: Heimatverein Herste

Um eine eventuelle Dehydrierung zu vermeiden und um somit „Verlusten“ unter den Wandernden entgegenzuwirken, verhielt sich die Vereinsführung des Heimatvereins fürsorglich-vorsorglich und organisierte eine entsprechende flüssige Zwischenmahlzeit, die von allen Teilnehmenden uneingeschränkt begrüßt wurde. Im Anschluss wurde strammen Schrittes Kurs auf die Herster Stuben genommen.

Nachdem alle Wanderer, aber auch weitere Mitglieder und Gäste, die ausschließlich am Essen teilnehmen konnten oder wollten, in die Stuben eingekehrt waren, wurde ausgiebig geschlemmt, sich über das Erlebte des Tages und natürlich über alles Sonstige, was das dörfliche Leben bewegt, ausgetauscht.

Im Namen des Vorstands bedankte sich Christoph Peters beim Team Herster Stube für die gute Bewirtung. Ein besonderer Dank wurde an Wolfgang Bohn gerichtet, der viele Jahre mit seinem Catering dafür Sorge getragen hat, dass der Heimatverein mit schmackhaften Speisen versorgt wurde.