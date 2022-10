Heimatverein Herste feiert 30-jähriges Bestehen

Bad Driburg-Herste

Vor ziemlich genau 30 Jahren, am 18. September 1992, wurde der Heimatverein Herste gegründet. Aus diesem Anlass trafen sich zahlreiche Mitglieder am Vorabend des 30-jährigen Bestehens zu einer Feier in der Gaststätte „Zum goldenen Anker“ bei Ludger Hausmann in Dringenberg.