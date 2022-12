In Bad Driburg darf wieder gefeiert werden

Nach zwei Jahren mit oft bitteren Entbehrungen während der Corona-Pandemie haben sich viele Menschen nach einen wieder etwas „normaleren“ Leben in 2022 zurückgesehnt. Ihr Wunsch ist in vielen Lebensbereichen erfüllt worden.

Die Menschen lechzen am Jahresanfang 2022 wieder nach etwas mehr Normalität. Und als bekannt wird, dass es wieder Schützenfeste in Bad Driburg und den Ortschaften geben würde, ist der Jubel groß. Auch den Majestäten der Bad Driburger Schützengilde, Johann Holdreich und Marion Versen, ist die Freude deutlich anzusehen, zusammen mit ihrem Volk, dem Hofstaat und vielen Gästen ausgiebig feiern zu können. Ähnlich ist es in den Ortschaften, wo das „Fest der Feste“ ausgelassen begangen wird. Auch die Kultur kehrt wieder in die Stadt zurück.