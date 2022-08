Ines aus Reelsen geht ihren Weg

Bad Driburg-Reelsen

Ines kam mit nur 1.150 Gramm in der 31. Schwangerschaftswoche als Frühchen zur Welt. Kurz danach bekamen ihre Eltern Andrea und Markus Wiegard die Diagnose: Ihre Tochter hat das Prader-Willi-Syndrom. Ein Gendefekt, der unter anderem mit einer Muskelschwäche und anderen körperlichen sowie kognitiven Beeinträchtigungen einhergeht. Mehrfach musste sie schon als Kleinkind operiert werden, unter anderem an den Augen und an der Wirbelsäule.

Von Silke Riethmüller