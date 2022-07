Innenstadt von Bad Driburg wird zur Festmeile

Die Vorbereitungen für das 10. Kreisfamilienfest in Bad Driburg laufen auf Hochtouren. Gemeinsam freuen sich (v.l.) Bad Driburgs Bürgermeister Burkhard Deppe, Kreisdirektor Klaus Schumacher, Filiz Elüstü, Tuija Niederheide (beide Kommunales Integrationszentrum Kreis Höxter) und Daniel Winkler (Geschäftsführer Bad Driburg Touristik) schon auf viele Besucherinnen und Besucher am Samstag und Sonntag, 24. und 25. September 2022.

Gemeinsam laden der Kreis Höxter und die Stadt Bad Driburg im Rahmen der Interkulturellen Woche 2022 zum 10. Kreisfamilienfest ein.

Als „Fest der Kulturen“ wird es für die Besucherinnen und Besucher viele Attraktionen bereithalten. Wer das Programm mitgestalten möchte, kann sich hierzu noch mit Ideen anmelden.

„Das Kreisfamilienfest ist eine wunderschöne Tradition. Es wird ein familiäres Gemeinschaftsfest für alle Menschen im Kreis Höxter, unabhängig von Alter und Nationalität. Dank der vielen Vereine, die das Programm mitgestalten werden, ist es zudem ein Aushängeschild für das erstklassige ehrenamtliche Engagement in unserem Kulturland“, verspricht Kreisdirektor Klaus Schumacher.

Kulturelle Angebote

Auch bei Bad Driburgs Bürgermeister Burkhard Deppe ist die Vorfreude groß: „Nachdem in den vergangenen beiden Jahren so vieles abgesagt werden musste, ist das Fest nun wieder eine tolle Möglichkeit, sich zu begegnen und gemeinsam schöne Stunden zu verbringen.“

Auf dem Programm des 10. Kreisfamilienfests stehen bereits jetzt zahlreiche kulturelle Angebote, vielfältige Musikbeiträge und eine abwechslungsreiche Bühnenshow. Unter anderem wird es eine 11 Meter hohe und 12 Meter lange Riesen-Hüpfburg geben. Der Samstag, 24. September, startet ab 10 Uhr mit einem Kinderflohmarkt in der Fußgängerzone. Um 14 Uhr wird das Kreisfamilienfest offiziell durch Landrat Michael Stickeln und Bad Driburgs Bürgermeister Burkhard Deppe eröffnet. Um 15 Uhr dürfen sich besonders die Kinder auf den bekannten Kinderliedersänger HerrH freuen. Ab 16 Uhr findet auf der Bühne ein Open-Air Musik Event statt mit dem Musiker Nis Jesse aus Höxter, der Band Cross Generation aus Bad Driburg, den beiden Rappern Phreaky Flave und Idref aus Paderborn und als Top-Act die Reggae-Formation Uwe Banton & Band.

Am Sonntag wird unter anderem das Calypsonic Steel Orchestra auftreten, das mit original karibischen Steelpans und Percussion die typisch karibische Klangwelt und Rhythmik virtuos präsentiert sowie auf bekannte Titel aus Pop, Jazz oder Klassik überträgt. Auf dem Parkplatz vor dem Kino wird an beiden Tagen ein Kunstgewerbemarkt stattfinden und auf dem Platz vor dem Rathaus gibt es Streetfood. An vielen Ständen in der ganzen Innenstadt werden sich Vereine, Organisationen und andere Aussteller präsentieren. Zudem wird es wieder viele tolle Mitmachaktionen für die ganze Familie geben.

Mitmachen

Wer das Programm des Kreisfamilienfestes mitgestalten möchte, kann sich über das Online-Formular unter www.umfrageonline.com/s/Kreisfamilienfest2022 anmelden. Fragen beantworten Tuija Niederheide (Telefon: 05271/965-3613, E-Mail: t.niederheide@kreis-hoexter.de) und Rüdiger Gleisberg (Telefon: 05271/965-3229, r.gleisberg@kreis-hoexter.de).