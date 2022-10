„Jedermann“ in Bad Driburger Schulkirche

Bad Driburg-Reelsen

Seit einem Vierteljahrhundert zeigt die Theatergruppe im Heimatverein Reelsen in jedem Herbst - ausgenommen die zwei Pandemiejahre - ein Stück, Tragödie im Wechsel mit Komödie, in der Reelser Martinus-Halle. Im 25. Jahr ihres Bestehens ist das ein wenig anders. Spielort im Jubiläumsjahr wird die Kirche des Gymnasiums St. Xaver sein. „Der passende Rahmen für unser neues Stück“, sagt der Regisseur der Theatergruppe und früher Schulleiter am ehemaligen Missionshaus, Dr. Peter Kleine.

Von Silke Riethmüller